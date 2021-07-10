В Чернобыльской зоне обнаружили озеро необычной формы похожее на глаз. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости общества » В Чернобыльской зоне обнаружили озеро необычной формы похожее на глаз. ФОТО В Чернобыльской зоне обнаружили озеро необычной формы похожее на глаз. ФОТО

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Ученые по сей день продолжают находить на территории Чернобыльского заповедника необычные места

Территория заповедника так велика, что до сих пор на ней неисследованные участки. По словам сотрудников Чернобыльского заповедника, недавно, во время облета прошлогодних пожарищ, ученые обнаружили озеро почти идеальной формы. Напомним, в прошлом году Чернобыльская зона сильно пострадала от лесных пожаров. На их ликвидацию были брошены сотни спасателей и спецтехники. За короткий промежуток времени с ними все таки удалось благополучно справиться.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Greenpost.

Когда-то это был пруд вблизи полесского села. Он использовался по своему назначению, но после выселения людей с этой территории стал никому не нужен. Естественно, его никто не поддерживал и он несколько изменился. Искусственный водоем имел форму неправильной трапеции. Также были каналы, по которым входил и выхода вода. Но со временем они перестали функционировать.

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После отселения людей водные объекты не исчезли, а, как утверждают сотрудники заповедника, перешли в другое состояние равновесия. Когда сняли регуляцию, уровень воды упал и форма водного зеркала стала более правильной. Сейчас это озеро больше напоминает глаз. Потому что очень отчетливо выделяется на фоне полей и лесов вокруг.