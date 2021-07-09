В Литве министр юстиции Малюська забрался в реку в деловом костюме (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В Литве министр юстиции Малюська забрался в реку в деловом костюме (ФОТО) В Литве министр юстиции Малюська забрался в реку в деловом костюме (ФОТО)

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Министр юстиции Украины Денис Малюська разместил 8 июля на своей странице в Facebook несколько фотографий с украинской конференции по реформам в Литве. На одном из снимков он запечатлен облаченным в деловую одежду и вылезающим из водоема.

«Украина находится в центре внимания. Не каждый день в одном месте собирается столько высокопоставленных чиновников со всего мира. Кроме того, огромная глубина осмысления того, что сейчас реально происходит в нашем государстве», — написала Малюська, информируют Экономические новости.

Министр также отметил, что Вильнюс пришелся ему по душе и у него осталось много интересных впечатлений об этом городе.

На другой фотографии, сделанной во время этого мероприятия, можно увидеть как Малюська выбирается из водоема в деловой одежде.

К этой фотографии в разделе комментариев была добавлена шуточная запись о том, что Малюська демонстрирует, как надо выбраться из мутной воды абсолютно сухим.

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Кроме того, фото украинского чиновника сравнили с кинокадрами из фильма «Бриллиантовая рука», в котором главный герой, которого играет Андрей Миронов, ходит по воде, как по суше.