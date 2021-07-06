НАТО 15 раз поднимало в воздух истребители для контроля за российскими военными самолетами над Балтикой

Главная » Последние новости » Политические новости » НАТО 15 раз поднимало в воздух истребители для контроля за российскими военными самолетами над Балтикой НАТО 15 раз поднимало в воздух истребители для контроля за российскими военными самолетами над Балтикой

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По данным Министерства обороны Литвы, в июне НАТО 15 раз поднимала в воздух истребители, которые размещены на авиабазе Зокняй в Литве на ротационной основе, для отслеживания и перехвата российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем.

Страны НАТО и страны-партнеры подняли в воздух истребители для борьбы с возросшей воздушной активностью России над Балтийским морем. Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Испании встретили российские самолеты, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Балтийского моря. К ним также присоединились партнеры — Швеция и Финляндия, информируют Экономические новости.

По данным литовского министерства, испанские «Тайфуны» совершили больше всего вылетов — восемь — в период с 14 по 20 июня.

По словам представителя Министерства обороны, два российских военных самолета предположительно нарушили воздушное пространство Литвы над Балтийским морем. По словам пресс-секретаря, самолеты находились в воздушном пространстве Литвы около одной минуты.

Поскольку у стран Балтии нет собственных военно-воздушных сил, их воздушное пространство контролируется союзниками по НАТО. С 2004 года самолеты стран-членов НАТО размещаются на авиабазе Зокняй на ротационной основе. В настоящее время на авиабазе размещены ВВС Испании, которые сменили ВВС Италии. С 2014 года другая часть миссии НАТО развернута на авиабазе Амари в Эстонии.

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