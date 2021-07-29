РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

28.07.2021

"Кредитные ловушки" КНР: станет ли Украина китайской провинцией

Кредитные ловушки КНР: станет ли Украина китайской провинцией
Китайская тематика, активно муссируемая в медиа в ознаменование 100-летия Компартии Китая, которое отмечалось 1 июля 2021 года, резко актуализировалась ...
26.07.2021

Эпидемия электросамокатов: За что мы обожаем и ненавидим новомодный транспорт

Эпидемия электросамокатов: За что мы обожаем и ненавидим новомодный транспорт
В 2020-21 «ковидных» годах смарт-транспорт переживает в Украине второе рождение. Мировой тренд на микромобильность продолжает набирать обороты, так ...
21.07.2021

Поднебесная во Вселенной: Китай выходит в лидеры освоения космоса

Поднебесная во Вселенной: Китай выходит в лидеры освоения космоса
В связи со 100-летием Коммунистической партии Китая, а также некоторым поворотом нынешней власти в сторону Поднебесной из-за внешнеполитического тупика, ...

Последние новости

29.07.2021 г.
19:06 ЕС ударит по СП-2 прямо перед его запуском. Назван лучший сценарий для Украины
19:00 В Луганской области заминировали автомобиль СБУ
18:15 Экс-министр предупредил украинцев о "письмах счастья на ползарплаты" зимой
17:59 "Горячий парень": В "Слуге народа" пояснили странное заявление Арахамии
17:47 В Украине есть три алгоритма исследования штамма "Дельта", - Кузин
17:41 Новичкам: секреты и правила онлайн беттинга
16:47 Ёлкин показал, как выглядит идеальный мир российского силовика
16:36 Делегаты съезда "Голос" поддержал Киру Рудик. Фракция раскололась, депутаты пишут заявление на туалетной бумаге
15:17 Министр энергетики Герман Галущенко может быть уволен из Кабмина, - СМИ
15:00 В Киеве на рейсы вышли современные маршрутки-гибриды (ФОТО)
14:32 В Борисполе пограничник со словами Welcome to Ukraine сдал россиянина, предложившего ему взятку
14:17 Убийство шестилетней Мирославы: Соседи рассказали страшные вещи о 13-летнем подозреваемом
14:00 Непогода на западе Украины привела к поваленным деревьям и сорванным крышам домов (ФОТО, ВИДЕО)
13:40 Гендиректор Pfizer рассказал о снижении эффективности вакцины против COVID-19
13:35 Фонд госимущества провалит приватизацию-2021, – Корольчук
13:20 В Украине признали непригодной одну из главных автотрасс (ФОТО)
13:00 Летняя сказка в столичном ботсаду: началось цветение редких цветов (ФОТО)
12:58 Появились первые изображения бюджетного электрокара Tesla (ФОТО)
12:42 В США на химическом заводе произошел мощный взрыв
12:39 Третью COVID-прививку украинцам делать не нужно, - эксперт ЮНИСЕФ
12:28 В Минздраве сделали новое заявление по "Дельта"-штамму COVID-19
12:22 Украинская компания Archer разработала новый прицел наводчика для танков Т-64
12:05 Украинский производитель ракет получил контракт на 200 млн долларов на производство ракет средней дальности
11:58 В Европе цены на газ обновили исторические рекорды
11:49 Украина раскрыла количество заказанных у Турции корветов класса "Ада"
11:34 Литва передаст Украине более 130 тысяч доз вакцины AstraZeneca
11:08 Украина снабдит Литву колючей проволокой для строительства заграждения на границе с Беларусью
10:41 Олимпиада-2020: почему олимпийцы кусают свои медали? (ФОТО)
10:38 Стало известно, разрешат ли вакцинированным людям не носить защитные маски
10:26 В киевском торговом центре взорвалась бомба
10:14 "Артемсоль" в первом полугодии перевыполнило план производства и увеличило финансовые показатели
10:02 Олимпиада-2020: почему букеты медалистов имеют огромное значение для Японии
09:58 "Провоцировал неприятности": в Китае посадили в тюрьму миллиардера на 18 лет
09:19 Украина завоевала четвертую медаль на Олимпиаде
09:14 Тайвань укрепляет свою обороноспособность для слежки за ВМФ Китая
08:58 Байдену поставили ультиматум из-за Северного потока-2
08:19 На Николаевщине загорелся поезд "Киев-Херсон"
08:00 В Турции бушуют лесные пожары: огонь уже почти добрался до жилых домов (ВИДЕО)
07:49 Белорусская граница до сих пор закрыта для украинцев: подробности
07:45 В США презентовали концепт носителя ракет класса «воздух-воздух»
07:30 Водителей и пассажиров в Украине обяжут носить светоотражающие жилеты: детали
07:21 В Минздраве рассказали о серьезных побочных реакциях после Covid-вакцинации
07:15 Йоркширский терьер, спасший 10-летнюю хозяйку от нападения койота, стал звездой Сети (ВИДЕО)
07:00 В Бельгии после сильных наводнений начался мусорный кризис (ФОТО)
06:48 "Дорога превратилась в реку": Черновцы затопил мощный ливень (ВИДЕО)
06:19 Сеть взорвал новый спорткар от McLaren (ФОТО)
06:01 В Одессе создадут музей известного сатирика
28.07.2021 г.
22:30 Столичные коммунальщики оригинально наказали "героя парковки" (ФОТО)
22:20 Компания Porsche представила минивэн с вращающимся водительским креслом (ФОТО)
21:26 В Украине начали разрабатывать процедуру расселения жителей из "хрущёвок" под снос
21:00 Столкнулись лоб в лоб: рейсовый автобус с 56 паломниками попал в крупное ДТП. ФОТО
19:25 Железняк рассказал, как выгнать украинский бизнес из "тени"
19:16 Возвращение жары: Названа точная дата похолодания в Украине
19:10 Война будущего будет войной за подводные кабели, - СМИ
18:35 НАБУ и САП просят арестовать Януковича и его сына
18:19 В Украине выросла реальная зарплата. В Киеве - выше 20 000 грн
18:04 Появилось видео крушения самолета на Прикарпатье
17:13 Ryanair запускает новый рейс в Украину
16:41 Контрразведка СБУ задержала агента военной разведки РФ во время получения секретной информации
16:15 Российские миллиардеры подали в суд на журналиста из Великобритании из-за книги о Путине
16:03 СБУ разрешила группам из РФ выступать на фестивале "Файне місто"
15:59 В Украине умер первый пациент, зараженный дельта вариантом коронавируса
15:53 Украина может угодить в международный скандал из-за дела SkyMall
15:52 В КМУ приняли решение по тарифу на свет с 1 августа
15:49 Олимпиада 2020: Пловчиха после золотой медали громко материлась в прямом эфире (ВИДЕО)
15:40 Байден рассказал об угрозе большой войны
14:39 Шмыгаль рассказал о влиянии децентрализации на украинский бизнес
14:21 Украина ужесточает правила въезда. Вернут тесты и изоляцию
14:00 Стало известно, какие профессии в будущем будут самыми востребованными
13:40 В одном из заповедников Китая обнаружили 10 новых видов пауков и новое растение
13:00 4-дневная рабочая неделя: стоит ли ждать ее появления в Украине
12:48 "Впервые в мире": Минцифры запустило бесплатный тренировочный модуль ICDL
12:30 Ученые рассказали, почему после COVID-19 перед глазами появляются пятна
12:18 В ВОЗ сообщили, когда в Украине ожидать новую волну пандемии
11:58 Стало известно, как изменится мировой спрос на бензин
11:45 Байден сказал, чем опасен Путин
11:28 В Украине жители пяти областей остались без света: подробности
10:58 В Киеве начали подготовку к локдауну
10:11 Кусок свадебного торта Чарльза и Дианы, которому уже 40 лет, выставят на продажу на аукционе
09:59 В сети показали, как выглядит олимпийский Токио из космоса (ФОТО)
09:49 Сеть взорвал тизер нового внедорожника SsangYong (ФОТО)
09:44 Южная Корея собирается приобрести беспилотные боевые системы на базе ИИ
09:30 Спортсменка из Иордании стала звездой Олимпиады-2020 в Токио из-за своего сходства с Леди Гагой (ФОТО)
09:12 Вакцинированным от COVID-19 американцам посоветовали снова носить маски в помещениях
09:07 Под Киевом заработал бесплатный реабилитационный центр для детей
09:05 В Киеве и области пройдут ливни с грозами (КАРТА)
09:01 Космические войны: Китай создает лазерные пушки для ускорения гиперзвуковых ракет
08:18 В Киеве проходит Божественная литургия в День Крещения Киевской Руси (ОНЛАЙН)
Все новости »

Делегаты съезда «Голос» поддержал Киру Рудик. Фракция раскололась, депутаты пишут заявление на туалетной бумаге

Главная » Последние новости » Политические новости » Делегаты съезда "Голос" поддержал Киру Рудик. Фракция раскололась, депутаты пишут заявление на туалетной бумаге
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сегодня состоялся съезд партии "Голос"

Сегодня, 29 июля, на съезде партии «Голос» был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии Кире Рудик. Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на пресс-службу политсилы, 86% делегатов поддержали действующую главу партии.

Тем не менее, как оказалось, многие депутаты не согласились с таким решением и решили покинуть фракцию. В результате, появилась информация о том, что треть фракции в ВРУ написала заявление о выходе. Сейчас известно о том, что категорично не согласны с позицией и видением будущего Киры Рудык, оказались Владимир Цабаль, Роман Лозинский, Юля Клименко, Соломия Бобровская, Оля Стефанишина, Александра Устинова и Ярослав Юрчишин.

Ярослав Юрчишин в интервью Еспресо.Захід заявил о том, что сегодняшний съезд был «профанацией». По его словам, представителей львовского областного отделения не пустили на съезд, несмотря на то, что статус позволяет присутствие на съезде любому члену партии, даже без права голоса: «Изменения в устав, которые сейчас предлагает руководство Киры Рудик, цементируют ситуацию», — пояснил свое решение об уходе депутат. Прогнозируя будущее ситуации, он отметил: «С началом нового политического сезона будем собираться, говорить. А до этого времени поедем по регионам и пообщаемся с людьми. Далеко не все готовы ложиться в братскую могилу имени Киры Рудык».

В свою очередь, Ольга Стефанишина написала заявление об уходе на туалетной бумаге. На своей странице в facebook она детально пояснила свое решение:

Читайте: Железняк рассказал, как выгнать украинский бизнес из "тени"
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 67

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

"Кредитные ловушки" КНР: станет ли Украина китайской провинцией
Эпидемия электросамокатов: За что мы обожаем и ненавидим новомодный транспорт
Сначала Трамп, теперь Байден: Украина чувствует себя обманутой американским союзником
Поднебесная во Вселенной: Китай выходит в лидеры освоения космоса
Цена компромисса: Германия и США хотят мобилизовать 1 млрд долларов для "зеленого фонда" Украины за "Северный поток-2"
Вопросы без ответа: Кто и почему убил известного журналиста Павла Шеремета?
Кличко: "Я должен изменить окружающий мир в соответствии с моими ценностями"
Киев предлагает Пекину стать "мостом в Европу" с помощью инфраструктурного сотрудничества
"Историческое событие": В Украине приняты все законодательные акты по судебной реформе
ЕС и Украина подпишут "стратегическое партнерство" по сырью
Все статьи


Мир

Все топ-статьи



Армия

Зенитная ракетная система С-300
Гранатомет ГР-1
Противоракетный комплекс Arrow-2 (Израиль, США)
Самолет Kawasaki C-2 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Маркевич
Мирон
Аваков
Арсен
Онищенко
Анна
Насиров
Роман
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кто из экс-чиновников не хочет покидать госдачи в Конча-Заспе (10860)

Курьез: В РФ опозорились, "присвоив" своей авиации истребитель США (9542)

В киевских дворах будут брать деньги за парковку даже с жильцов дома. В месяц - более 1,5 тыс. грн (8697)









Экономические новости youtube



КУРЬЕЗЫ

В Калифорнии медведица с детьми пришла купаться на переполненный пляж (ВИДЕО)

В Японии гроздь винограда продали за рекордные 12 тысяч долларов. ФОТО

На Трухановом острове в Киеве работник решил «покосить» песок вместо травы. ФОТО

Англичанин создал ферму, на которой выращивает эксклюзивную мебель и предметы интерьера. ФОТО

Беверли-Хиллз №2: как выглядит столица цыган-миллионеров. ФОТО


Декларация





bigmir)net TOP 100

 