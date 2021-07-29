Делегаты съезда «Голос» поддержал Киру Рудик. Фракция раскололась, депутаты пишут заявление на туалетной бумаге

Главная » Последние новости » Политические новости » Делегаты съезда "Голос" поддержал Киру Рудик. Фракция раскололась, депутаты пишут заявление на туалетной бумаге Делегаты съезда "Голос" поддержал Киру Рудик. Фракция раскололась, депутаты пишут заявление на туалетной бумаге

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Сегодня состоялся съезд партии "Голос"

Сегодня, 29 июля, на съезде партии «Голос» был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии Кире Рудик. Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на пресс-службу политсилы, 86% делегатов поддержали действующую главу партии.

Тем не менее, как оказалось, многие депутаты не согласились с таким решением и решили покинуть фракцию. В результате, появилась информация о том, что треть фракции в ВРУ написала заявление о выходе. Сейчас известно о том, что категорично не согласны с позицией и видением будущего Киры Рудык, оказались Владимир Цабаль, Роман Лозинский, Юля Клименко, Соломия Бобровская, Оля Стефанишина, Александра Устинова и Ярослав Юрчишин.

Ярослав Юрчишин в интервью Еспресо.Захід заявил о том, что сегодняшний съезд был «профанацией». По его словам, представителей львовского областного отделения не пустили на съезд, несмотря на то, что статус позволяет присутствие на съезде любому члену партии, даже без права голоса: «Изменения в устав, которые сейчас предлагает руководство Киры Рудик, цементируют ситуацию», — пояснил свое решение об уходе депутат. Прогнозируя будущее ситуации, он отметил: «С началом нового политического сезона будем собираться, говорить. А до этого времени поедем по регионам и пообщаемся с людьми. Далеко не все готовы ложиться в братскую могилу имени Киры Рудык».

В свою очередь, Ольга Стефанишина написала заявление об уходе на туалетной бумаге. На своей странице в facebook она детально пояснила свое решение:

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