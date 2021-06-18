В сети высмеяли потасовку в Раде между Кивой и Тищенко меткой фотожабой (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В сети высмеяли потасовку в Раде между Кивой и Тищенко меткой фотожабой (ФОТО) В сети высмеяли потасовку в Раде между Кивой и Тищенко меткой фотожабой (ФОТО)

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В четверг, 17 июня, в Верховной Раде произошел конфликт меж представителями фракции "Слуги народа" и фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

После того, что «слуга» Никита Потураев резко высказался в адрес ОПЗЖ, последние решили постоять за себя, а Илья Кива начал драку с Николаем Тищенко, — информируют Экономические новости.

Сеть отреагировала на эту стычку в Верховной Раде меткой фотожабой.

«Противники хватали друг друга за гениталии, кусались и царапались», — так пользователи сети прокомментировали действия парламентариев.

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Напомним, причиной для драки стало то, что Никита Потураев решил подшутить над ОПЗЖ, заявив с трибуны Верховной Рады: «Если их расстреляют, это будет конец эпохи бедности в нашей стране».