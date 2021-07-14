Путин использует хакерские атаки на Украину как тренинг по ведению кибервойны против Запада

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Владимир Путин использует разрушительные хакерские атаки на Украину в качестве тренировки для ведения кибервойны против Запада, предупредил один из лучших хакеров.

43-летний Андрей Баранович из Донецка, известный как Шон Таунсенд, утверждает, что Россия предприняла ряд кибератак на Украину с целью дестабилизировать обстановку в стране, информируют Экономические новости со ссылкой на The Sun.

Эксперт в области информационных технологий рассказал газете Times, что кибербезопасность Украины имеет недостатки, которые делают страну уязвимой.

По его словам, он обучился хакерскому делу еще в 2014 году, поскольку был полон решимости отомстить за аннексию Крыма.

Этот конфликт стал самым серьезным кризисом в отношениях между Востоком и Западом со времен холодной войны, который обострился после того, как прокремлевский президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти после массовых протестов.

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Барановича сначала хвалили за его хакерские атаки против России, но все изменилось, когда он выявил недостатки в системе безопасности Украины.

Мы получили доступ к компьютерам министерств юстиции и здравоохранения, не используя никаких специальных инструментов. Мы даже обнаружили, что атомные станции были уязвимы», — сказал он.

Баранович работал в качестве волонтера в украинском кибер-альянсе, который слил электронные письма Владислава Суркова, прозванного некоторыми людьми из окружения Путина — Распутиным.

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Документы раскрыли планы по захвату Крыма и то, как Москва использовала «грязные приемы» во время вторжения в 2014 году.

Его комментарии появились всего через несколько дней после того, как президент Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и потребовал от него принять меры, чтобы остановить группы кибервымогателей, атакующие Запад.

Байден сказал, что он говорил с Путиным и «мы ожидаем, что они будут действовать».

На прошлой неделе стало известно, что судно Королевских ВМС HMS Queen Elizabeth преследовала российская подводная лодка в Черном море.

Для поиска судна были подняты два вертолета Merlin Mk2.

Наряду с HMS Queen Elizabeth, еще два эсминца типа 45, два фрегата типа 23 и два судна поддержки также подверглись преследованию во время плавания у берегов Кипра в прошлом месяце.

Ранее в этом месяце российские истребители провели репетицию бомбардировки неприятельских кораблей в Черном море.

Это произошло всего через несколько дней после угрозы потопить британский военный корабль, проходящий через этот регион.

Между тем, президент России Владимир Путин заявил, что он может атаковать любое судно, потому что Запад «прекрасно знает, что в этой войне им не победить».

Российский президент сказал: «Даже если бы мы потопили британский эсминец возле Крыма, вряд ли мир оказался бы на грани третьей мировой войны.Те, кто это делает, знают, что они не могут быть победителями в этой войне. Мы находимся на своей земле. Мы сражаемся за себя и свое будущее».