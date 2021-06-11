Поскользнулась и упала под трамвай: подробности спасения девушки в Киеве. ФОТО

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Девушка во время спасательной операции все время была в сознании

В Киеве сегодня, 11 июня, около 9 утра трамвай сбил девушку. Это произошло недалеко от Харьковского шоссе рядом с бульваром Ярослава Гашека. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на сюжет ТСН. Пострадавшей девушке оказалось около 25 лет.

Девушка переходила трамвайные пути и нечаянно поскользнулась. В результате неосторожного движения она оказалась под трамваем. На место происшествия пришлось вызывать кран для поднятия вагона. Так как по-другому деблокировать потерпевшую возможностей не было. Все это время она находилась в сознании. На место происшествия также прибыли представители правоохранительных органов и карета скорой помощи.

«Все это время девушка была в сознании. По предварительным данным, у нее разбито правое колено», — сообщила корреспондент ТСН с места ДТП.

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Как только девушку удалось достать из-под вагона она сразу же была переданы в руки медикам, которые ее осмотрели, оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Оказывается, что потерпевшая получила сильную травму колена.

В шоковом состоянии также была и водитель трамвая, под который попала девушка.

Все обстоятельства ДТП на месте документировала полиция.

По состоянию на 09:30 рядом с местом ДТП движение автомобилей по Харьковскому шоссе в направлении Дарницкой площади было затруднено, а трамваи в направлении площади и вовсе временно остановились.