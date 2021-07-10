Российский грузовой корабль врезался в стоящее в доке судно во время прибытия в порт (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Российский грузовой корабль врезался в стоящее в доке судно во время прибытия в порт (ВИДЕО) Российский грузовой корабль врезался в стоящее в доке судно во время прибытия в порт (ВИДЕО)

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Российские власти опубликовали видеозапись столкновения грузового судна общего назначения с другим грузовым судном во время швартовки, заявив, что они проводят предварительное расследование инцидента.

Судно общего назначения «Князь Владимир» водоизмещением 5400 тонн, зарегистрированное в России и принадлежащее Волжскому пароходству, совершало маневры в порту Таганрога на юго-западе России, ударив другое грузовое судно «Русич-6», которое в это время стояло в доке. Судно «Князь Владимир» длиной 420 футов, построенное в 2003 году, прибыло из порта Турции, информируют Экономические новости.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сообщило, что авария произошла в середине дня 7 июля, когда судно заходило в порт Таганрога, расположенный на северном берегу Таганрогского залива Азовского моря.

По их данным, никто не пострадал, однако судно «Русич-6» получило повреждения левого борта, а судно «Князь Владимир» в результате столкновения получило повреждения носовой части.

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Следователи Ростовского следственного отдела на транспорте осмотрели место происшествия. Они осмотрели оба судна и допросили капитанов и владельцев судов, чтобы установить обстоятельства и причины происшествия.