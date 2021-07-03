Огромная очередь дальнобойщиков скопилась на польско-украинской границе

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Водители грузовиков уже более двадцати четырех часов ожидают выезда из Польши в Украину. Пробка в Дорохуске еще длиннее. Затруднения могут затянуться на целую неделю.

По информации Палаты налогового управления в Люблине, 570 автомобилей ожидают выезда из Польши в Украину уже более 12 часов только в субботу. Таким образом, общее время ожидания теперь оценивается примерно в 26 часов. В другом направлении пробок нет, информируют Экономические новости со ссылкой на польское издание money.pl.

Пресс-секретарь Люблинского МАС Михал Дерусь объяснил, что увеличение времени ожидания пересечения границы в Дорохуске связано с реорганизацией таможенной службы Украины.

«Что изменилось у наших восточных соседей? Сами процедуры остались прежними, но изменение в структуре таможенной службы Украины привело к дефициту персонала. Это напрямую выражается в замедлении темпов таможенного оформления», — заявил он.

По оценкам польских таможенников, трудности в Дорохуске могут растянуться на целую неделю. Немного лучше ситуация на польско-украинском пограничном переходе в Гребенне. Там водителям приходится ждать 15 часов.

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Однако при въезде в Польшу также возникают задержки. В настоящее время пересечения границы составляет около 6 часов. На белорусской границе грузовики проходят таможенную проверку в штатном режиме.