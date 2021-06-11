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Кто из украинских мэров получает самую высокую зарплату: статистика

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Средний заработок украинских мэров составляет 53 тысячи гривен

Украинские мэры зарабатывают в среднем 53 тысячи гривен за месяц. Но среди них есть и рекордсмены, которые получают максимальный оклад. И это не мэр столицы Виталий Кличко. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на проект «Честно».

Самую высокую заработную плату среди украинских мэров получает глава Запорожья Владимир Буряка. Его оклад в месяц составляет рекордных 127,5 тысячи гривен. Это практически в два раза больше от средней заработной платы мэров по всей территории Украины.

К сравнению, заработные платы остальных мэров существенно отличаются. У мэра Львова Андрея Садового средний заработок составляет 33,5 тыс. грн, Геннадий Труханов в Одессе получает чуть меньше 23 тыс. грн в месяц, Игорь Колихаев в Херсоне получает около 16 тыс., мэр Ужгорода Богдан Андреев получает 55,2 тыс. грн в месяц. А вот уже Владислав Атрошенко в Чернигове получает немного больше от других политиков  — 63,3 тыс. грн, Руслан Марцинкив из Ивано-Франковска — 39,2 тыс. грн. Но, интересен тот факт, что его помощники и советник стоят налогоплательщиками в 700 тыс. грн в месяц. Мэр Житомира Сергей Сухомлин — 29, 5 тыс. грн. Что касается мэра Киева, то его заработная плата не столько высока, как могли многие подумать. Глава столицы Виталий Кличко получает каждый месяц заработную плату в размере 59,5 тыс. грн.

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