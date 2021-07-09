Байден призвал Путина разобраться с атаками российских кибервымогателей

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Президент США Джо Байден в пятницу призвал президента России Владимира Путина принять меры против группировок, осуществляющих кибератаки с использованием вредоносного ПО для выкупа из России.

«Президент Байден подчеркнул необходимость принятия Россией мер по пресечению деятельности кибергрупп, занимающихся вымогательством, и подчеркнул, что он решительно настроен на продолжение взаимодействия по противодействию киберугрозам», — говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров, информируют Экономические новости.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Байден сказал Путину, что, даже если злоумышленники не были дирижированы российским правительством, «вы все равно несете ответственность».

Программное обеспечение для получения выкупа — разновидность вредоносного кода, который хакеры используют для похищения данных в обмен на оплату — становится все более мощным оружием для предприятий по всему миру. С его помощью киберпреступники парализовали работу тысяч американских организаций, вызвав серию все более громких кризисов.

В мае киберпреступники заморозили работу важнейшей компании по транспортировке топлива Colonial Pipeline, что вызвало дефицит бензина, скачок цен и панические покупки на Восточном побережье.

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В следующем месяце другая группа атаковала мясокомбинат JBS, на короткое время нарушив цепочку поставок продовольствия.

На прошлой неделе хакеры устроили массовую атаку на IT-компанию Kaseya во Флориде.

Американские чиновники и эксперты по кибербезопасности утверждают, что многие из банд, осуществляющих атаки с использованием программ-выкупов, действуют из России с ведома, если не с одобрения, правительства этой страны.

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