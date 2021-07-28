Как выглядит особняк принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии за $14 млн. ФОТО
Новый особняк Меган Маркл и принца Гарри интересует многих
После того, как принц Гарри и его жена американская актриса Меган Маркл приняли решение отказаться от исполнения королевских обязанностей, они переехали в Калифорнию. Там семейная пара купила для себя особняк стоимостью $14 млн долларов. После этого на Меган Маркл и принца Гарри обрушилась целая волна критики. Регулярные жалобы звездной пары «надоели» многим британцам, о чем упомянул королевский эксперт. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Express.
О том, в каком на самом деле особняке проживает чета решил рассказать эксперт королевской семьи Джонатан Сакердоти. Он решился на это после того, как стало известно о выходе новой книги принца Гарри о жизни в королевской семье.
Многие ожидают, что в книге внук королевы вновь будет рассказывать о минусах жизни во дворце, в то время как сам он живет в достатке со своей супругой.
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«Они живут в особняке за 14 миллионов долларов в Монтесито, хоть и с курятником, но им не на что жаловаться по сравнению с большинством людей. Я не хочу показаться несимпатичным, у принца Гарри действительно было трудное воспитание, и, возможно, будет интересно прочитать ту биографию, которую, по его словам, он собирается написать, но люди устали слышать от них жалобы», – сказал королевский эксперт.
Соседями пары являются Опра Уинфри, Эллен Дедженерес, а также Роб Лоу. Интересен тот факт, что последний выставил свой особняк на продажу как только узнал о т ом, что го соседями станут принц Гарри и Меган Маркл.