Последствия извержения самого активного вулкана Европы Этны на Сицилии. ФОТО. ВИДЕО

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Пепел засыпал не только Сицилию, но и другие близлежащие города

В эту субботу, 26 июня, самый активный действующий вулкан Европы под названием Этна снова начался извержение. Напомним, что он расположен на итальянском острове Сицилия. Брызги раскаленной лавы можно было заметить с расстояния больше двух-трех километров. А пепел от вулкана оседал не только на домах и улицах Сицилии, но и других городов, который расположены недалеко от эпицентра событий. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на публикации в социальной сети.

Отмечается, извержение вулкана длилось несколько часов. Это привело выпаданию пылевых осадков. За неделю произошло несколько фаз извержения вулкана на Сицилии. На территории Европы Этна считается самым активным вулканом, который несет прямую угрозу для рядом расположенных городов. Его высота 3295 метров.

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Извержение любого вулкана — это очень опасное явление, которое может привести к человеческим жертвам. Не так давно извержение вулкана произошло в Демократической Республике Конго. В результате этого погибло по меньшей мере 32 человека. Многие страны, в том числе и Украина, отправляли своих военных, которые помогали справиться с последствиями трагедии.

29 мая в той же Демократической Республике Конго начал извергаться еще один вулкан — Мурара. Опасность всей ситуации заключалась в том, что этот вулкан находится всего в 28 км к северу от города Гома. А значит, что это снова могло привести к человеческим жертвам. Власти на тот момент планировали эвакуировать по меньшей мере 400 человек.