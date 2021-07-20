Помог ли Китай Дутерте выиграть выборы на Филиппинах в 2016 году?

Главная » Последние новости » Новости мира » Помог ли Китай Дутерте выиграть выборы на Филиппинах в 2016 году? Помог ли Китай Дутерте выиграть выборы на Филиппинах в 2016 году?

Закрыть Отправить

Президент Филиппин Родриго Дутерте опроверг утверждения о том, что китайское правительство помогло ему выиграть президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Дутерте осудил заявление бывшего министра иностранных дел Альберта дель Росарио, который сказал, что «надежная международная организация» проинформировала его о том, что высокопоставленные китайские чиновники помогли президенту получить место в 2016 году.

«Вы говорите слишком много. Китай мне помог? С чего вы это взяли? Шестнадцать миллионов, другая страна может помочь вам получить эти голоса? Сможете ли вы купить столько голосов?» Об этом заявил Дутерте в понедельник, сообщает ABS-CBN News.

Президент Филиппин пригрозил подать в суд на дель Росарио по нескольким обвинениям.

Читайте: США заявляют, что будут противостоять, если Китай вторгнется на Филиппины

«Знаете, Альберт, как только я обнаружу, что вы скрываете, я предъявлю вам обвинение. Я предъявлю вам много обвинений. Я ни на кого не подавал в суд, но пойду за вами, потому что это вы передали сообщение», — сказал президент. «Куда вы идете выпить кофе? Я вылью вам кофе в лицо».

Как сообщает South China Morning Post. заявление Дутерте прозвучало более чем через неделю после того, как официальный представитель президента Гарри Роке назвал заявления дель Росарио «ерундой» и обвинил его в том, что он «доказанный предатель».

Дель Росарио, который сыграл ключевую роль в победе страны в арбитраже над Китаем, не раскрыл источник информации, которую, как он утверждал, получил в начале 2019 года. Он также не уточнил, как его источник получил информацию от китайских официальных лиц и как Пекин сыграл свою роль в выборах 2016 года.

Читайте: Новости мира: Трамп очень доволен своими отношениями с президентом Филиппин

Планируется, что следующие президентские выборы на Филиппинах состоятся в 2022 году. Однако Дутерте не может претендовать на переизбрание в соответствии с конституцией страны. По сообщению CNN, его союзники по партии PDP и Laban призвали его баллотироваться на пост вице-президента в следующем году.

Два бывших президента Филиппин, Джозеф Эстрада и Глория Макапагал Арройо, ранее баллотировались на более низкие государственные должности после окончания их президентского срока. Однако, по данным CNBC, до сих пор никто не баллотировался на пост вице-президента.