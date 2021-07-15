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Десятки погибших и пропавших без вести: Германию и Бельгию затопило из-за сильных дождей. ФОТО.ВИДЕО

Главная » Последние новости » Новости мира » Десятки погибших и пропавших без вести: Германию и Бельгию затопило из-за сильных дождей. ФОТО.ВИДЕО
 
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Западные земли Германии страдают от затопления в результате сильных осадков.

Уже известно о минимум 10 погибших. В частности, речь идет о таких городах как Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Также пострадали и некоторые провинции Бельгии: Льеж и Намюр. В результате такой непогоды спасатели сообщили о минимум 10 погибших. Еще 70 человек числятся без вести пропавшими. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters і Daily Mail.

Десятки погибших и пропавших без вести: Германию и Бельгию затопило из-за сильных дождей. ФОТО.ВИДЕО

В Рейнфальд-Пфальце бурные потоки воды разрушили несколько домов в коммуне Шульд. Власти уже объявили чрезвычайный режим в регионе. В Северном Рейне-Вестфалии вода поднялась до такого уровня, что затопила жилые дома и другие сооружения. Люди вынуждены уезжать, чтобы спасти свою жизнь.

Десятки погибших и пропавших без вести: Германию и Бельгию затопило из-за сильных дождей. ФОТО.ВИДЕО

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Четверых мертвых людей спасатели обнаружили в разрушенном от потоков воды доме в Шульде. Четырех мертвых нашли в затопленных подвалах Северной Рейн-Вестфалии. Еще один человек погиб в городе Рейнбах. В городе Альтена погиб спасатель. Мужчина пытался помочь пострадавшему, но упал в поток воды.

Десятки погибших и пропавших без вести: Германию и Бельгию затопило из-за сильных дождей. ФОТО.ВИДЕО

В затопленных городах работаю сотни спасателей. Было принято решение применить авиацию. Но пока урегулировать ситуацию не получается. Жителей затопленных домов стараются эвакуировать на лодках. Спасатели просят жителей городов не покидать своих домов и по возможности подниматься на верхние этажи.

Десятки погибших и пропавших без вести: Германию и Бельгию затопило из-за сильных дождей. ФОТО.ВИДЕО

Полторы тысячи человек эвакуированы в городе Хюкесваген, там боялись прорыва дамбы, но за ночь ее успели закрепить.

Десятки погибших и пропавших без вести: Германию и Бельгию затопило из-за сильных дождей. ФОТО.ВИДЕО

 
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