Высота сугробов достигала 60 сантиметров: известный французский курорт засыпало снегом. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости мира » Высота сугробов достигала 60 сантиметров: известный французский курорт засыпало снегом. ФОТО Высота сугробов достигала 60 сантиметров: известный французский курорт засыпало снегом. ФОТО

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Коммунальным службам пришлось применять снегоуборочную технику для расчистки дорог

Несколько населенных пунктов на востоке Франции буквально засыпало снегом. На днях там прошли сильные штормы, которые сопровождались градом, сильным ветром и снегом. Это стекло полной неожиданностью для жителей этих городов среди июля месяца. После выпавшего снега они стали активно выкладывать в сеть фотографии этого природного нонсенса, пишут Экономические новости.

Непогода охватила несколько населенных пунктов, среди которых — популярный курорт Пломбьер-ле-Бен. Практически все улицы были усыпаны снегом. Коммунальные службы сразу же приступили к очистке территории. Но для этого им пришлось применить снегоуборочную технику. Люди также повыходили на улицу и стали активно расчищать снеговые завалы.

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Обильный град заблокировал водостоки на дорогах, затопило некоторые улицы, подвальные помещения и первые этажи жилых домов. Мэр города Лиди Барбо в комментариях рассказала, что это выглядело «как апокалипсис». Потому что вообще никто не мог ожидать, что практически в середине лета на них обрушится снег.

Пока синоптики уверяют в том, что погода больше на этой территории Франции подобных сюрпризов не принесет. Хотя, есть все основания в этом сомневаться. Так как еще в конце прошлого месяца в то время как многие города со всего мира страдали от сильных дождей, которые затопили улицы, другие же изнемогали от сильной жары. К примеру, в Канаде столбики термометров в последнее время уверенно держаться на отметке в +45 градусов.