В Киеве провели тест-драйв раритетного авто Buick 1969 года выпуска. ФОТО. ВИДЕО

Главная » Последние новости » Новости авто » В Киеве провели тест-драйв раритетного авто Buick 1969 года выпуска. ФОТО. ВИДЕО В Киеве провели тест-драйв раритетного авто Buick 1969 года выпуска. ФОТО. ВИДЕО

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Это авто уже успело засветиться в клипах многих отечественных звезд

Седан марки Buick 1969 года выпуска — это действительно роскошный автомобиль. В свое время он стал культовы. О нем мечтал практически каждый автолюбитель. Потому что помимо инновационных технических характеристик это авто обладало очень интересным дизайном. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на программу «Джедаи» на канале 2+2.

В свое время американская молодежь обожала Buick 1969 года за элегантную и изысканную форму машины. В свое время американская молодежь обожала Buick 1969 года за элегантную и изысканную форму машины.

«Эпоха Muscle car`ов диктовала свои автомобили. Перед нами Buick семейства Skylark, что переводится как «жаворонок». Вогнутый задний хвост напоминает птичку, которая летит над полями к солнцу и своей мечте», – рассказывает автоэксперт Владимир Винник.

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«Машина очень мягкая, плавная. Когда едешь, не чувствуешь лежачих полицейских и ям, за счет особенностей конструкции подвески, массивных рычагов, пружин, амортизаторов», – отметил владелец ретро-звезды Елисей.

Как утверждают эксперты, даже современные авто не могут похвастаться такими характеристиками. И это дает Buick преимущество.

На автомобиле стоит четырехкамерный карбюратор, это позволяет разогнать машину до 190 километров в час. Buick стал звездой клипов Светланы Лободы «К черту любовь» и группы «Пара нормальных» «Вендетта».

Но, как и все, это авто имеет и свои минусы. К примеру, с правой стороны отсутствует зеркало заднего вида. Но есть зеркало в салоне, в которое можно смотреть при поворотах и обгонах авто.