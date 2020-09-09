«Чистый негатив»: Глава Netflix выступил против «удалёнки» и рассказал о новом формате работы

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Руководитель Netflix считает, что в удалённой работе нет никаких плюсов, хотя и считает, что формат работы может несколько измениться

Руководитель Netflix считает, что офисы в ближайшем времени будут пережить на четырехдневную рабочую неделю. Он полагает, что удалёнка не может быть альтернативой работе в офисе, потому в результате компании будут возвращаться к традиционному формату. Рид Хастингс убеждён в том, что в удалённой работе, к которой прибегли работодатели всего мира во время пандемии коронавируса, нет совершенно никаких плюсов. Особенно, когда речь идёт о международном формате. «Чистый негатив» — высказал своё мнение глава Netflix, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, он предположил, что после пандемии компании не вернутся к пятидневной рабочей неделе и на смену ей придёт четырехдневная. Он считает, что часть работников и далее будут несколько раз за неделю работать дома.

Что касается его компании, Netflix опять работать над кинопродуктами, хотя пока в мире не одобрят вакцину от COVID-19, 8600 сотрудников стриминговой компании не будут работать в офисе.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в этом месяце украинские нардепы зарегистрировали проект закона, которым предлагается законодательно урегулировать дистанционную и надомную формы работы.

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