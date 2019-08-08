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В Украине снизили цену на газ для населения

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НАК «Нафтогаз Украины» снизила цену на газ для населения. Новая стоимость газа составляет 4 653,54 грн за 1 тыс. куб. м

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую стоимость природного газа для населения. Новая цена составит 4 653,54 грн за 1 тыс. куб. м, что является на 5,1% меньше июльской стоимости газа, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в компании сообщили, что конечная стоимость газа в регионах будет зависеть от тарифа на транспортировку газа, а поставщики газа должны информировать потребителей о конечной стоимости. В НАК «Нафтогаз Украины» отметили, что с апреля этого года стоимость газа для населения снижена на 25,4%.

В Украине снизили цену на газ для населения

Напомним, согласно постановлению Кабмина от 3 апреля 2019 года № 293, НАК «Нафтогаз Украины» должен продавать газ по наименьшей цене, выбранной из расчета следующих показателей: средняя таможенная стоимость импортируемого газа за прошлый месяц (4812 грн за тыс. куб. м без НДС), стоимость газа, реализованного на Украинской энергетической бирже в июле (4654 грн за тыс. куб. м без НДС), цена на газ НАК «Нафтогаза» для промышленного сектора, установленная на август по предоплате (4640 грн за тыс. куб. м без НДС), стоимость газа по цене ПСО, рассчитанная в соответствии с постановлением Кабмина (7185 грн за тыс. куб. м без НДС).

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Ранее сообщалось, что Национальная компания «Нафтогаз Украины» обязана в августе снизить цену газа для населения


Автор: Оксана Ельченко
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