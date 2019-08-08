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Игорь Ляшенко рассказал о перспективах развития рынка электромобилей

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о доступе электромобилей к зарядным станциям

В течение полугода после официальной публикации закона исполнительная власть должна ввести для электрокаров зеленые номера, специальные дорожные знаки и обеспечить места на парковках и беспрепятственный доступ к зарядным станциям, информирует enovosty.com/news.

С вопросом относительно влияния данного закона на приобретение электромобилей украинцами “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Центра проектных исследований «Уровень жизни» Игорю Ляшенко

Игорь Ляшенко сообщает, что данный закон будет способствовать приобретению электромобилей украинцами незначительно

«Данный закон окажет незначительное влияние на уровень приобретения электромобилей украинцами. Потому что все, что указано в законе является второстепенным преимуществом или, можно сказать, второстепенными действиями. А влияние окажет развитие рынка. Когда на рынке будет предложен большой выбор электромобилей, тогда возможность зарядки электромобилей вплотную приблизится к месту жительства людей в многоэтажных домах», — сообщает эксперт.

Читайте: Для реализации концепции "смарт-сити" важно сначала решить проблемы на базовом уровне, - Игорь Ляшенко


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 247

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