Рынок труда будущего: Ученые показали, как будет выглядеть человек на удаленной работе

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Британская компания решила расспросить у ученых, как, по их мнению, будет выглядеть в будущем человек, который работает на удаленной работе

Ученые считают, что сотрудник на удаленной работе в будущем будет страдать от постоянного стресса и многих проблем со здоровьем. Об этом рассказали ученные, которых опросила британская компания DirectlyApply, информирует enovosty.com/news.

Несколько лет назад «красавчик Грем», симуляция человеческого тела, которое может выжить в любой аварии, вызвал большой ажиотаж. Его много обсуждали, потому можно сказать однозначно: свою миссию он выполнил. Грем привлек внимание миллионов к проблеме опасности на дорогах. Потому в карантинных реалиях метаморфоз на ранке труда, ученые решили обратить внимание на опасность перехода на дистанционную работу.

Сюзанна — это образ человека через 25 лет, который работает на дистанционной работе. Психологи и фитнесс-эксперты решили показать, как дистанционная работа влияет на физическое и психическое здоровье. Авторы проекта считают, что у Сюзанны будут воспалены глаза, она будет страдать от ожирение и иметь плохую походку. Кроме того, у неё будут выпадать волосы, ей грозит деформации пальцев и ладоней, бледная кожа и сильный стресс.

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Эксперты считают, что такие метаморфозы ожидают работников по нескольким причинам. Это и отсутсвие физических упражнений и нормального питания, и недостаток солнечного света и прогулок. Разработчики «красотки» Сюзанны рассказали о том, что коронавирусная инфекция, несомненно, сделала революцию в работе компаний по всему миру, так как они сейчас пытаются внедрять различные гибридные и гибкие рабочие схемы. Но сколько именно времени нужно для того, чтобы перейти на дистанционную работу, и какими именно будут последствия таких новшеств — пока что очень трудно сказать.