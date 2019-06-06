В Украине повысятся цены на алкоголь

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На сайте Министерства экономического развития и торговли обнародован проект постановления Кабинета министров Украины об увеличении минимальных розничных и оптово-отпускных цен на алкогольные напитки

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) планирует увеличить размер минимальных розничных и оптово-отпускных цен на алкогольные напитки. На сайте МЭРТ уже обнародован соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины о внесении данных изменений, информирует enovosty.com/news.

В министерстве предлагается увеличить минимальные цены на ликеро-водочные изделия и водку на 10,7%. Цены на коньяк (бренди) планируется повысить на 9,1-9,5%, на вина – на 7,4-10,2%, на виски, ром и джин – на 7,3%.

По мнению представителей МЭРТ, существующий размер минимальных розничных и оптово-отпускных цен не соответствует понесенным расходам предприятий на производство и реализацию алкогольной продукции и нуждается в корректировке.

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Кроме того, в сообщении министерства отмечается, что с момента последнего пересмотра цен произошел стремительный рост составляющих отпускной цены. А именно, увеличилась стоимость спирта, тары, комплектующих и энергоносителей.

Кроме того, в инфляционном отчете НБУ сообщается, что стоимость алкогольных напитков будет увеличиваться каждый год на 6-9%, а на сегодня темп роста цен составляет 9,9%.