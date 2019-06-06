На юге Украины будут проблемы с яблоками и черешней

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Погода этой весны внесла коррективы в прогнозы по поводу урожая в этом году

В прошлом году на Херсонщине аграрии получили рекордный урожай яблок (123 ц с гектара), а уже в этом году деревья будут «на отдыхе». Потому, по прогнозу заместителя директора департамента агропромышленного развития региона Андрея Неделько, в 2019 году фруктов будет намного меньше, информирует enovosty.com/news.

С черешней дела будут обстоять не намного лучше. Изначально, после мягкой зимы, эксперты прогнозировали хороший высокий урожай ягоды, но плохая погода весной скорректировала прогноз. Уже можно точно сказать, что урожай будет хуже среднего. То же касается и вишни: заморозки и дождь во время цветения этих деревьев стали причиной такой ситуации.

Весенняя непогода скорректировала цены на ягоду по всей стране. В этом году украинцам не «светят» низкие цены на любимую ягоду.