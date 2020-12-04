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Украинская селянка прославилась на весь мир, благодаря своему блогу о козах (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украинская селянка прославилась на весь мир, благодаря своему блогу о козах (ВИДЕО)
 
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Женщину из украинского села, которая снимает свой блог о козах и сельской жизни, смотрят в Германии, Австралии, Беларуси

Женщина из маленького села в Тернопольской области сыскала славу не только в Украине, но и в других странах. А всё благодаря своим любимицам козам, которых понимает, как собственных детей. Уже десять тысяч человек подписалось на блоге Любови Кобилянской, которая делится секретами правильного обращения с козами, а также — рецептами приготовления различных продуктов из козьего молока, информирует enovosty.com/news.

Сейчас у неё живут тринадцать коз, о которых женщина и рассказывает своим подписчикам. Начала снимать блог Любовь около года тому, после совета своих детей. Они и помогают сейчас следить за комментариями на YouTube, когда у местной знаменитости не хватает времени на интернет.

Ролики женщины смотрят до 15 тысяч людей из разных стран. Конечно, больше всего из Украины, но хватает просмотров и из других стран мира, где также рады ощутить атмосферу украинского села.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 532

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