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В мире упали цены на украинскую кукурузу, но аграрии нашли плюсы

Главная » Последние новости » Новости рынков » В мире упали цены на украинскую кукурузу, но аграрии нашли плюсы
 
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В мире наблюдается тренд на снижение стоимость украинской кукурузы

В Украине в этом маркетинговом году аграрии ожидают богатый урожай кукурузы. Вместе с тем, экспортные цены на кукурузу из нашей страны урожая этого года — намного ниже, чем годом ранее. Более того, аналитики сообщают о том, что стоимость продолжает путь на снижение, информирует enovosty.com/news.

По сообщениям специалистов, есть немало причин для этого тренда. В частности, на цены давит то, что сейчас начинается замедление продажи кукурузы с прошлого урожая. Также, дополнительное давление наблюдается из-за того, что сокращается темп подписания контрактов на поставку нового урожая в другие страны.

Вместе с тем, эксперты находят и плюсы в сложившейся ситуации на рынке. Так, с учетом перспектив сбора второго по величине урожая кукурузы в стране в текущем году невысокая стоимость может поспособствовать росту конкурентоспособности товара из Украины на мировом рынке. Также, у украинских аграриев появится возможность расширить географию экспортных поставок украинской кукурузы. В частности перспективным направлением сбыта кукурузы стал Ливан. Со стороны этой страны в этом сезоне наблюдается серьезный интерес, она сильно наращивает объемы импорта.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что Украина начала еще больше экспортировать пшеницы в страны Европейского союза.

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Автор: Оксана Ельченко
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