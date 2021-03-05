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Во Франции фермеры массово заканчивают жизнь самоубийством, — Reuters

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Во Франции фермеры массово заканчивают жизнь самоубийством из-за низких доходов

Французские фермеры повесили надувные манекены, одетые в комбинезоны, в знак протеста против сокращения доходов, которое, по их словам, душит сельскохозяйственную промышленность. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

На этой неделе представители фермерских союзов вели переговоры с представителями розничной торговли. Профсоюзы говорят, что фермеры не зарабатывают достаточно, чтобы покрыть расходы. А розничные торговцы утверждают, что потребители не могут позволить себе платить больше.

Закон, принятый правительством президента Эммануэля Макрона в 2019 году, направленный на предоставление фермерам более справедливой прибыли, не смог решить проблемы низкой доходности сельхоздеятельности

Во Франции фермеры массово заканчивают жизнь самоубийством, — Reuters

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«Во Франции сельское хозяйство находится в трагической ситуации, — сказал фермер и лидер профсоюзов Макс Бауэр. Бауэр сказал, что фермеры в последнее время начали заканчивать жизнь самоубийством. Согласно отчету Public Health France, один раз в два дня один фермер заканчивает жизнь самоубийством. Уровень самоубийств среди фермеров на 20% выше, чем в среднем по стране

Напомним, Франция является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в Европейском союзе и крупнейшим получателем субсидий в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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