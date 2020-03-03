Вызов для поляков: Германия раскрыла объятия украинским работникам

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Берлин упростил трудоустройство для украинцев

С начала марта Германия стала более лояльна к работникам из Украины. Как отметили в авторитетном польском СМИ, эта ситуация станет серьезным вызовом для работодателей из Польши, которые уже свыклись с возможностью компенсировать трудовую нехватку с помощью украинцев. Первого марта Берлин дал шанс трудоустроиться не только специалистам, подтвердившим диплом, но и заробитчанам с большим опытом, информирует enovosty.com/news.

В Польше уже опасаются оттока работников, которым в Германии готовы платить гораздо больше. Тем не менее, украинцы ценят некоторые преимущества работы в Польши. В частности, речь идёт о географической близости к дому и низком языковом барьере. Вместе с тем, всё чаще, отвечая о том, в кокой стране больше хотелось бы работать, украинцы говорят именно о Германии.

Недавнее исследование показало, что более тридцати процентов украинцев, работающих в Польше, уже перевели свой взор в сторону Германии. Такой трудовой отток станет большой головной болью для поляков. В особенности после того, как немцы расширят перечень специальностей, среди которых могут появиться открытые вакансии, связанные со строительством или обработкой пищи.

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