«Северный поток-2» ставит под угрозу конкуренцию на рынке энергоресурсов ЕС, — Олег Голубенко

Главная » Последние новости » Новости рынков » "Северный поток-2" ставит под угрозу конкуренцию на рынке энергоресурсов ЕС, - Олег Голубенко "Северный поток-2" ставит под угрозу конкуренцию на рынке энергоресурсов ЕС, - Олег Голубенко

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что строительство «Северного потока — 2» имеет негативные последствия не только для Украины, но для энергетической безопасности всей Европы

С вопросом относительно негативного влияния газопровода «Северный поток-2» на энергетическую безопасность Европы и мер, которые необходимо предпринять для изменения ситуации, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что под угрозой находится энергетическая безопасность, в первую очередь, стран Восточной Европы и Южной Европы

«Потому что строительство «Северного потока-2» может привести к монополии Германии в вопросах снабжения энергоресурсами стран, которые получают газ через территорию Украины, через «Турецкий поток» и другие газопроводы. Поэтому важно не допускать возможности возникновения монополий, в том числе среди стран Европейского Союза. И здесь можно говорить об определенной угрозе. Тем более, есть целый ряд ограничений и целый ряд регулирований, которые работают в Европейском союзе. Например, есть энергетические пакеты, которые направлены на демонополизацию рынка энергоресурсов Европы. И поэтому «Северный поток-2″ ставит под угрозу существование конкуренции на рынке энергоресурсов в Европейском союзе», — сообщает Олег Голубенко