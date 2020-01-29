Украина увеличила импорт картофеля в 43 раза

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В аналитической платформе East Fruit сообщили, что Украина в прошлом году увеличила импорт картофеля в 43 раза

В пресс-службе аналитической платформы East Fruit сообщается, что Украина в прошлом году увеличила импорт картофеля в 43 раза до 250 тысяч тонн. , информирует enovosty.com/news.

В сообщении East Fruit говорится, что за 2 предыдущих года Украина импортировала картофеля в 4,5 раза меньше, чем за декабрь 2019 года. Общий объем импорта картофеля за 2019 год составил 250 тыс. тонн, что превысило импорт за 2018 год в 43 раза.

Руководитель аналитического департамента оптового рынка «Шувар» Татьяна Гетьман сообщила, что в Украине на данный момент сложилась парадоксальная ситуация. В конце января картофель продается по цене практически на тридцать процентов меньше, чем была в начале сезона.

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