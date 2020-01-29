Украина увеличила импорт картофеля в 43 раза

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

29.01.2020 г.
18:08Украина увеличила импорт картофеля в 43 раза
15:53Советник президента жестко раскритиковал космические платежки за газ
28.01.2020 г.
13:21Рынки лихорадит от смертельного вируса: кто пострадает больше всего
11:22Экспорт пшеницы украинскими портами просел почти в два раза
10:15Такого еще не было: советник премьера Голик о планах по ремонту дорог
10:03Укрпочта обратилась к получателям посылок из Китая
27.01.2020 г.
12:37В Украине резко подешевел самый популярный овощ. Чего ждать дальше?
Все новости рынков

Аналитика

28.01.2020

Итоги дня: Расплата за Крым, рост госдолга и кодировка каналов

Итоги дня: Расплата за Крым, рост госдолга и кодировка каналов
Стало известно, кто попал под санкции Евросоюза, госдолг Украины вырос за год на 6 миллиардов, а 23 украинских канала заблокируют бесплатный спутниковый ...
28.01.2020

Putin nevermore?.. Putin forever and more!

Putin nevermore?.. Putin forever and more!
В России начинается долгожданный процесс передачи власти, о котором давно ходит много разговоров, но никто толком не понимает, что это такое и как оно ...
27.01.2020

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти
ЕС расширит санкции против России из-за проведения "выборов" в оккупированном Крыму, нефть сорта BRENT пробила очередной психологический барьер, а более ...

Последние новости

29.01.2020 г.
20:42 В Укрпочте сообщили, что посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов
20:18 На Луганщине прошли учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии (ФОТО)
19:58 Число военнослужащих, получивших тяжелые травмы во время обстрела Ираном баз США растет, - The Washington Times
19:41 В Сумах полиция задержала псевдоминера (ВИДЕО)
19:16 В столичном метро рассказали о последнем дне действия жетонов
18:52 Эксперт Инна Бурба об итогах Международной экономической конференции в Полтаве
18:50 Китайский коронавирус: история украинца из эпицентра событий (ВИДЕО)
18:24 Смертельным коронавирусом по всему миру уже инфицировано более 6000 человек, - Associated Press
18:08 Украина увеличила импорт картофеля в 43 раза
17:58 Великобритания эвакуирует своих граждан из Китая, - Reuters
17:36 Коронавирус взвинтил цены на золото: подробности
17:11 Политолог рассказал об опасном плане Кремля
16:23 Иерусалим - красная линия: Какие страны поддержали "сделку века" Трампа
16:22 В Украине 3 февраля начнется регистрация на ВНО: подробности
16:15 ВВС США делают следующий шаг к новейшему истребителю F-15EX
15:53 Советник президента жестко раскритиковал космические платежки за газ
15:21 Милованов рассказал о влиянии смертельного коронавируса из Китая на экономику Украины
15:20 Владельцев люксовых авто в Украине "обрадовали" новым налогом: подробности
15:03 Экономический кризис отбросил доходы россиян на 13 лет назад, - Злой Одессит
15:00 8-месячная забастовка французских пожарных и спасателей завершилась их полной победой
14:48 Российская компания отправит украинскому "Южмашу" партию алюминия для ракет
14:40 В КГГА показали, как идут работы по обновлению пешеходного моста на проспекте Леся Курбаса (ФОТО)
14:08 Репортер The New York Times стал жертвой шпионского ПО, которое использовалось для взлома телефона Джеффа Безоса
13:40 Для освобождения щенков спасателям пришлось разбирать технику, в которой они застряли (ФОТО)
13:30 Россия вновь наступает на газовые грабли – на этот раз в Польше, - "Злой одессит"
13:20 В Киеве объявлено штормовое предупреждение: как избежать неприятностей
13:15 Сенцов принял резкое решение относительно похода в политику
13:00 Как хотят изменить начисление зарплат в Украине
13:00 Зря поспешил: 6 лет назад Трамп похвастался, что продал свои акции Apple
12:44 Новый человек Путина вселяет Киеву надежду на мирный прогресс, - Financial Times
12:19 Украина подтвердила необратимость национализации "ПриватБанка"
12:03 Топ-10 самых дорогих брендов мира - отчет Brand Finance Global
12:02 Газ ниже $100 за 1000 м³: фантастика или реальность, - "Злой одессит"
11:57 "Американцам есть дело до f@cking Украины?": Трамп похвалил Помпео за скандал с журналисткой
11:36 Евросоюз "вольет" миллионы в развитие фермерства
11:32 Стало известно, когда Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем
11:25 Кремль молчит о главной угрозе для России, - российский журналист
11:01 "Они были в шоке": Экс-секретарь СНБО рассказал, как Трамп сорвал переговоры США и Украины
10:48 Появились новые данные о дефиците госбюджета
10:31 "Шрам никуда не денется": Известный журналист высмеял Россию за провал в Украине
09:37 Украинцам не платят зарплату. Сколько и кому задолжали?
09:25 Война на Донбассе: волонтеры указали на тревожный признак
08:36 Украинцы будут растаможивать автомобили онлайн
08:31 Где в Украине самые высокие зарплаты, а где - самые низкие
08:24 Стала известна судьба водителей автобуса с российским сериалом
08:21 Украинские военные подорвались на Донбассе. У Украины потери
07:50 Кейт Миддлтон и ветер: герцогиня Кембриджская попала в пикантную ситуацию (ФОТО)
07:40 Электронные водительские права в Украине: когда можно переносить в смартфон
07:30 По Софийскому собору в Киеве теперь можно "прогуляться" с помощью 3D-тура
07:15 Названы самые знаковые украинские песни за минувшие 20 лет (ВИДЕО)
07:00 В офисе ІСАО в Монреале установили модель украинского гиганта Ан-225 «Мрия» (ФОТО)
28.01.2020 г.
23:15 На фоне падения мировых фондовых рынков биткоин демонстрирует рост
23:00 В столице уровень загрязнения воздуха зашкаливает
22:50 Фото дня: Дом Черной Мадонны в Праге - победитель конкурса Art of Building
22:40 Китайский вирус продолжает сокрушать нефть, - Злой Одессит
22:20 В честь погибшего Коби Брайанта в Италии назовут одну из площадей
22:20 В Турции обнаружили самую древнюю мозаику в мире
21:54 Украина выполнила все условия для получения "промышленного безвиза"
21:41 СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактной алкогольной продукции (ВИДЕО)
21:18 Евросоюз выделяет Украине 26 млн евро на поддержку сельского хозяйства
Все новости »

Украина увеличила импорт картофеля в 43 раза

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украина увеличила импорт картофеля в 43 раза
 
Печать Отправить на почту

 

 

В аналитической платформе East Fruit сообщили, что Украина в прошлом году увеличила импорт картофеля в 43 раза

В пресс-службе аналитической платформы East Fruit сообщается, что Украина в прошлом году увеличила импорт картофеля в 43 раза до 250 тысяч тонн. , информирует enovosty.com/news.

В сообщении East Fruit говорится, что за 2 предыдущих года Украина импортировала картофеля в 4,5 раза меньше, чем за декабрь 2019 года. Общий объем импорта картофеля за 2019 год составил 250 тыс. тонн, что превысило импорт за 2018 год в 43 раза.

Украина увеличила импорт картофеля в 43 раза

Руководитель аналитического департамента оптового рынка «Шувар» Татьяна Гетьман сообщила, что в Украине на данный момент сложилась парадоксальная ситуация. В конце января картофель продается по цене практически на тридцать процентов меньше, чем была в начале сезона.

Читайте: Настоящий деликатес: Назван продукт, который больше всего подорожал в этом году


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 88

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная "сделка века" Трампа
Putin nevermore?.. Putin forever and more!
Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти
Даешь Северную Корею в украинских медиа!
Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"
Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»
Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"
Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Все статьи


Читайте также

В Укрпочте сообщили, что посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов
 Милованов рассказал о влиянии смертельного коронавируса из Китая на экономику Украины
В столице отменят раздельные месячные проездные. Что будет с ценой на проезд?
 В Украине резко подешевел самый популярный овощ. Чего ждать дальше?
Настоящий деликатес: Назван продукт, который больше всего подорожал в этом году
 В Украине резко упали цены на бензин: подробности
Аппетиты растут: В Киеве изменились цены на квартиры

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АК»
Беспилотный летательный аппарат Lockheed Martin Desert Hawk (США)
Ракета управляемая противотанковая "Конус"
Ракета «Ольха»
Вся армия    >>

Персоны

Вадим
РАБИНОВИЧ
Игорь
ШЕВЧЕНКО
Андрей
ЛЫСЕНКО
Артем
СЫТНИК
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Северный поток-2" остановили на многие годы: Американский эксперт рассказал о причине (12640)

Эта зима может стать уникальной: Почему в Украине нет снега и к чему это приведет? (11930)

Кейт Миддлтон и ветер: герцогиня Кембриджская попала в пикантную ситуацию (ФОТО) (9791)




Экономические новости youtube

Рынок земли



Loading...

help

Фото недели

Все фото »

 