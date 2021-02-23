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Стоимость биткоина начала снижаться, — Reuters

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Стоимость биткоина начала снижаться после рекордного роста

Стоимость биткоина упала на 17%, что вызвало стремительную продажу криптовалюты на криптовалютных рынках. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Стоимость криптовалюты значительно снизилась, упав до 45000 долларов. Падение началось после рекордного максимума стоимости криптовалюты в размере 58 354 долл, достигнутого в воскресенье. Напомним, стоимость биткоина растет примерно на 60% за год.

Стоимость криптовалюты «Эфир» также снизилась более чем на 17% и составила 1461 долл, что почти на 30% ниже рекордного пика, достигнутого на прошлой неделе.

Рынки криптовалюты в этом году набирают обороты, поскольку крупные инвесторы начинают серьезно относиться к развивающемуся классу активов, вкладывая деньги в криптовалюту и поднимая, таким образом, доверие у мелких спекулянтов.

Читайте: Илон Маск прокомментировал решение Tesla вложить полтора миллиарда долларов в биткоин

Министр финансов США Джанет Йеллен, отметившая необходимость более тщательного регулирования криптовалют, сообщила, что биткоин крайне неэффективен при проведении транзакций и является весьма спекулятивным активом.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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