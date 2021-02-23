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Цены на нефть будут расти быстрее, чем ожидалось, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости рынков » Цены на нефть будут расти быстрее, чем ожидалось, - Fox News
 
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Согласно данным Goldman Sachs Group Inc, цены на нефть будут расти быстрее, чем ожидалось ранее

По данным инвестиционной компании Goldman Sachs Group Inc, цены на нефть будут расти быстрее, чем ожидалось ранее, поскольку спрос опережает рост предложения стран ОПЕК+, Ирана и США. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Аналитики сообщают, что открытие мировой экономики поможет вернуть спрос на уровень, который был до начала падемии. Запасы, оставшиеся до лета, приведут к тому, что стоимость нефти West Texas Intermediate достигнет 67,50 долл за баррель во втором квартале и 72 долл за баррель в последующие три месяца. Напомним, ранее прогнозировалось, что стоимость нефти WTI этим летом достигнет 62 долл за баррель.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 88

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