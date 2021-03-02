Цены на нефть стремительно растут, — Fox News

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Цены на нефть стремительно растут на фоне увеличения спроса

Цены на нефть растут на фоне увеличения спроса на нефть. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

Увеличение спроса на нефть стало возможным благодаря принятому Палатой представителей США законопроекту о стимулировании роста экономики и началу вакцинации.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 1,07 доллара (на 1,7%) до 65,49 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 1,10 доллара (на 1,8%) до 62,60 доллара за баррель.

«Цены на нефть восстанавливаются … на фоне принятого Палатой представителей США законопроекта о стимулировании роста экономики, а также по мере того, как центральные банки стараются предотвратить ужесточение финансовой политики», — сказал главный стратег по глобальным рынкам Axi Стивен Иннес.

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