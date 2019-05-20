Google прекращает сотрудничество с Huawei: что ожидает пользователей смартфонов

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Корпорация Google приняла решение о прекращении сотрудничества с китайской компанией Huawei, в результате чего новые поколения смартфонов Huawei не будут иметь доступ к таким сервисам Google, как Google Play, YouTube, Gmail, Chrome и картам.

После указа президента США Дональда Трампа о запрете приобретения оборудования Huawei корпорация Google приняла решение о прекращении сотрудничества с китайской компанией, в частности, в сфере предоставления доступа к сервисам Google , информирует enovosty.com/news.

Из-за данного решения новые поколения смартфонов Huawei не будут иметь доступ к таким сервисам Google, как Google Play, YouTube, Gmail, Chrome и картам. А произведенные ранее смартфоны перестанут получать обновления для операционной системы Android. В заявлении отмечается, что у Huawei останется доступ к версии Android, открытой для бесплатного использования всем пользователям. Однако на техническую поддержку корпорация Huawei рассчитывать не сможет.

В ответ на решение Google компания Huawei сообщила, что корпорация внесла большой вклад в развитие ОС Android, а сервисы Google Play и Google Play Protect продолжат функционировать на существующих устройствах компании. Кроме того, в Huawei отметили, что компания тесно сотрудничала c Google, особенно в сфере разработки экосистемы, необходимой как для клиентов компании, так и страны в целом.

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