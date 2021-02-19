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5 признаков того, что вы занимаетесь не своим делом

Главная » Последние новости » Новости рынков » 5 признаков того, что вы занимаетесь не своим делом
 
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Если вы несколько раз сменили компании, но работа так и не начала приносить удовольствие, значит, скорее всего, пора кардинально менять сферу деятельности

Рынок труда 2021 отличается пластичностью и воронкой возможностей. Многие современные профессии, прибыльные и престижные, уже не требуют красных дипломов и многих лет университетов. Именно потому тратить свои лучшие годы на нелюбимую профессию, которая пожирает внутренние ресурсы и постоянно портит настроение и качество жизни, — грех непростительный! Психологи советуют обратить внимание не несколько признаков, которые сигнализируют о том, что вы занимаетесь не своим делом, информирует enovosty.com/news.

1. Вы не любите рассказывать о своей работе. Возможно, когда-то вы с упоением могли всё свидание рассказывать о том, как прошел рабочий день, делиться планами и достижениями. Сегодня же вы постоянно пытаетесь перевести тему и о работе говорите исключительно с коллегами. Это явно говорит о том, что что-то пошло не так, и пора задуматься о переменах.

2. Вы не являетесь инициатором улучшений на работе. Да, вы делаете свою работу так, что комар носа не подточит, но ни за что на свете не выйдете за границы своих прямых обязанностей. Даже если этот шаг способен всерьез улучшить работу.

3. Еще один верный признак того, что пора искать новое признание, — постоянное ощущение, что чего-то не хватает. Многие люди живут с синдромом отложенной жизни. Вот только мудрость гласит: дорога под название «потом» ведёт в страну под названием «никогда». Так и есть. Если вам кажется, что что-то в жизни пора менять, значит вам не кажется. Ваша работа вам не подходит, если вас там держит исключительно зарплата и видимость стабильности.

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4. Вы перестали интересоваться своей сферой. Профессиональные ивенты и литература вызывают у вас только скуку и раздражение? Тогда всё понятно — пора мониторить сайты по поиску работы!

5. Профессионалы вашей сферы не вызывают восхищения. Если представители вашей профессии в ваших глазах — сплошные неудачники, и среди них вы не выделяете ни одного авторитета, значит, и вам пора покидать этот тонущий корабль. Даже если другим он кажется крейсером надежды.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 385

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