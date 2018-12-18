Украина своими яйцами завалит страну экономического чуда

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Аграрии Украины открыли для себя большой и выгодный рынок. Речь идет о Сингапуре

В пресс-службе Министерства аграрной политики Украины сообщили о том, что для наших аграриев одобрили возможность экспортировать мясо птицы, свежие яйца и другие яичные продукты в страну экономического чуда — Сингапур. Этой хорошей новостью поделился компетентный орган Сингапура по вопросам сельскохозяйственных пищевых продуктов и ветеринарии, информирует enovosty.com/news.

Это является свидетельством того, что государство проводит действенную и эффективную систему контроля за качеством и безопасностью продукта, а также следит за охраной здоровья птицы. В результате сразу восемь компаний получили одобрение на экспорт своей продукции на рынок Сингапура. Их инспектировали компетентные органы Сингапура и Украины.

На этом этапе продолжается процесс согласования форм ветеринарного сертификата между органами двух государств на экспорт мяса курицы и продуктов из него.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, где в Украине сейчас выгоднее всего покупать куриное мясо, а в каких регионах за него правят слишком много денег. Кроме того, стало известно, как изменилась покупательская способность жителей разных областей на примере куриного мяса.

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