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Коболев и Витренко два альфа-самца в одной стае — эксперт

Главная » Последние новости » Новости рынков » Коболев и Витренко два альфа-самца в одной стае - эксперт
 
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И.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает уволить своего бывшего руководителя — главу НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и запустить полноценный и всесторонний аудит деятельности «Нафтогаза»

По словам руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, к моменту увольнения Витренко его конфликт с Коболевым длился уже несколько лет. «Там было несовпадение позиций по целому ряду вопросов. К примеру, Витренко был приверженцем более плотного сотрудничества с Кабмином, а Коболев — полностью прислушивался к иностранцам — в набсовете и не только. Также был конфликт по линии «Укрнафты» (часть активов контролирует Коломойский — ред). Витренко (его на тот момент считали человеком Коломойского -ред.) выступал за выход НАКа из нефтяного подразделения компании, а Коболев не хотел его терять. Плюс Витренко лоббировал инвестиции в газодобычу, а Коболев был сторонником оптимизации расходов и максимального увеличения прибыли», — говорит Рябцев, информирует enovosty.com/news.

Впрочем, никто особо не скрывал личное противостояние. «Это на 99% личное. Хотя наверняка ни одна сторона этого не признает. И Витренко, и Коболев — очень амбициозные, высоко себя ценят и болезненно воспринимают критику. А два альфа-самца, как известно, в одной стае не уживаются», — резюмировал Рябцев.

Что же касается перспектив относительно смещения с должности главы «Нафтогаза Украины» Коболева и набсовет НАКа, эксперты считают, что добиться этого в ближайшее время вряд ли удастся, так как у руководства компании имеются действующие контракты. Хотя, не исключены и другие сценарии.

«У Коболева контракт. Поэтому, чтобы разорвать контракт необходимо невыполнение им условий договора. Ни вам, ни мне или кому-либо еще не известно на каких условиях он был подписан. Ведь несмотря на заявления премьера Владимира Гройсмана, который рассказывал, что условиями контракта было наращивание до 20 млрд. куб. газа на год компаниями, которые входят в НАК и еще некоторые задание, больше ничего не известно. Но, как оказалось, контракт был переподписан на следующие пять лет уже после смены руководства страны. Значит всех устраивает деятельность господина Коболева», — говорит Геннадий Рябцев.

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Он убежден, что государству необходимо определиться относительно функций «Нафтогаза». Является ли НАК компанией государственного сектора экономики, выполняет ли компания задания правительства, придерживается ли правление НАКа общенациональных интересов. Или же компания является обычным субъектом хозяйствования, который эксплуатирует украинские недра на достаточно интересных условиях», — говорит эксперт. «В теории, пытаться уволить Коболева можно, но с выплатой огромных компенсации и путем проведения решения через Набсовет, которое весьма сомнительно. Но есть «обходные пути» — к примеру, начать расследование и на время отстранить его с должности», — добавил он.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 71

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