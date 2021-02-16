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Прокуратура и ГФС «слили» дело о фиктивных ФОПах сети «АЛЛО» – журналист

Главная » Последние новости » Новости рынков » Прокуратура и ГФС «слили» дело о фиктивных ФОПах сети «АЛЛО» – журналист
 
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Киевский апелляционный суд вынес решение об окончательном отказе в аресте изъятых во время обысков 73 532 единиц техники.

Спустя два месяца после громких обысков следователей Главного следственного управления ГФС Украины под руководством прокуроров Офиса Генпрокурора в крупнейшей сети «АЛЛО», в ходе которых выяснилось, что данная сеть занимается уклонением от уплаты налогов через сетку «ФОПов», дело начинает приобретать ожидаемые очертания «договорняка» и «слива». Об этом пишет на своем сайте журналист Евгений Плинский, ранее освещавший данное дело и прогнозировавший такой его исход.

Как стало известно, 2 февраля Киевский апелляционный суд вынес решение об окончательном отказе в аресте изъятых во время обысков 73 532 единиц техники.

«Отказал суд окончательно и теперь, технику на сумму в несколько миллионов долларов, придется вернуть крупнейшей в Украине сетке фиктивных ФОПов. Интересно что доказать существование масштабной схемы уклонения от уплаты налогов как при импорте, так и при реализации сетью «АЛЛО» могут журналисты, но не могут силовики.

Ранее я публиковал несколько документально подтвержденных схем по уклонению от уплаты налогов которые использует сеть «АЛЛО» в своей деятельности. Схемы касаются как импорта техники xiaomi в Украину, так и ее реализации через сетку фиктивных ФОПов», — поясняет Евгений Плинский.

В ход пошла даже схема с электронными деньгами, когда покупая товар в магазине «АЛЛО» ты покупаешь не товар, а электронные деньги Global Money.

Журналист ранее также публиковал схему и документы, согласно которым в этой схеме была задействована платежная система GlobalMoney (ООО «ГлобалМани»), ООО «ГАСО 17», а также АО «БАНК АЛЬЯНС».

Предварительно установлено, что должностные лица ООО «ГлобалМани» осуществляли финансовые операции с ООО «АЛЛО» и ООО «ГАСО 17» в период с ноября 2019 по март 2020 года на общую сумму 807,4 млн гривен, имеющих признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

По данной информации от 7 мая 2020 года открыто дело под № 42020000000000828 по ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 УК.

АО «Банк Альянс» осуществлял эмиссию электронных денег платежной системы GlobalMoney, и, согласно законодательству, обязан был обеспечить действия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Также деньги ООО «ГлобалМани» поступали на счет этого банка. Именно с конца ноября 2019 года, когда АО «Банк Альянс» стал эмитентом электронных денег платежной системы GlobalMoney, и начала осуществляться эта схема.

«Но спустя два месяца после громких обысков, оказалось, что, представляя следствие в суде, прокурор ГПУ так и не предоставил качественной доказательной базы для того, чтобы наложить арест на изъятую технику. В своем решении судья откровенно указал на слабость позиции следствия. Налоговая служба даже не внесла в план проверок на 2021 год ни ТОВ «АЛЛО», ни 72 ФОПа, работающих в их сетке», — резюмирует Евгений Плинский.

Источник: From-UA


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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