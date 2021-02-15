В эпоху глобализации ни одна страна не сможет обойтись без защиты внутреннего рынка – Дмитрий Видсота, ЮФ Robinson Patman

Главная » Последние новости » Новости рынков » В эпоху глобализации ни одна страна не сможет обойтись без защиты внутреннего рынка – Дмитрий Видсота, ЮФ Robinson Patman В эпоху глобализации ни одна страна не сможет обойтись без защиты внутреннего рынка – Дмитрий Видсота, ЮФ Robinson Patman

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12 февраля одной из основных тем программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» была заявлена ​​локализация и вопросы поддержки украинских производителей. Идея протекционизма для мира в целом не нова, ведь защита внутреннего рынка от импорта и поддержка национальных производителей – фундамент любой экономики.

Об этом пишет «Капитал» со ссылкой на UBR и экспертов рынка.

Украине нужно поддерживать лучшие конкурентные условия для украинского производителя – этот тезис поддержал в эфире «Свободы слова» глава Минэкономразвития Игорь Петрашко. Он обратил внимание на имеющуюся тенденцию защиты странами своих производителей, увеличение количества торговых расследований в странах G20. При этом наибольший вред украинской промышленности наносит импорт из стран, с которыми Украина не имеет договоров о зоне свободной торговли, и которые имеют больше возможностей для демпинга благодаря торговой поддержке со стороны собственных правительств.

С Игорем Петрашко согласился президент концерна «Электрон» Юрий Бубес, который в эфире отметил: страны ЕС сейчас устанавливают защитные меры на уровне 15-50% для ограничения доступа импорта на собственные рынки, в результате чего Украина оказалась в неравных с ними условиях.

Статистика украинской торговли в течение 2019-2020 гг. подтверждает эти выводы: доля импорта превалирует над экспортом и постоянно растет почти во всех отраслях, даже там, где Украина могла бы иметь преимущества. Например, на рынке молочной продукции доля импорта достигает 30%, химической продукции – до 80%, в машиностроении – почти 47%. Часть этого импорта удачно могла бы заменить продукция украинского производства.

В условиях, когда весь мир закрывает свои рынки, а Украина остается одним из немногих открытых полигонов для сбыта импорта (качественного и не очень), протекционизм является логическим и даже необходимым. Идея тратить бюджетные средства на отечественные товары во время публичных закупок (локализация) должна быть только первым шагом на этом пути.

Впрочем, оппоненты протекционизма предостерегают, что он может навредить интересам потребителей (дефицит, необходимость покупать плохое свое вместо качественного или дешевого импортного), говорят о срыве международных обязательств (например, ЕС откровенно обеспокоен инициативами Украины по локализации), прогнозируют ограничение конкуренции (чрезмерное государственное вмешательство только вредит) и как следствие углубление экономического кризиса.

Действительно ли это так? В чем проблемы украинского протекционизма и как можно их решить?

Эксперты отмечают, что протекционизм и связанные с ним особенности не являются уникальным или исключительно украинским явлением.

«В том или ином виде протекционизм присущ всем странам. Символично, что один из первых указов Джо Байдена на посту Президента США называется «Покупай американское». Можно вспомнить также жесткие требования к сертификации и допуску импорта на рынок, применяемые в ЕС и Китае, локализацию в публичных закупках в РФ», – говорит управляющий партнер юридической компании Robinson Patman Дмитрий Видсота. Например, для пищевых продуктов процесс согласования всех сертификатов и получения разрешений на экспорт в ЕС и Китай может длиться годы.

Каждая страна сама ищет баланс между свободной конкуренцией и мерами государственной поддержки, универсального решения здесь нет. Импортозамещение действительно не развивает свободную конкуренцию и может повлиять на потребителей, для которых импорт является комфортным. С другой стороны – необходимо с чего-то начинать.

Чем больше добавленной стоимости формируется внутри страны, тем лучше для ее экономики. Хороший пример – упомянутый в эфире скандальный львовский тендер на закупку автобусов.

«Есть украинский завод «Электрон», который заказывает услуги и комплектующие других национальных производителей, нанимает специалистов. Его продукция может быть дороже, чем импорт, но в каждом звене производства платятся налоги, создаются рабочие места. Так что с одного автобуса украинского производства бюджет получает вдвое больше, чем при закупке белорусского, – отмечает Дмитрий Видсота. – Важно, что все эти средства остаются в нашей экономике». А более дешевый (импортный) автобус в итоге оказывается не таким уж выгодным выбором.

Отсюда возникает проблема – конкуренция между долгосрочными и краткосрочными целями.

Ведь на то, чтобы увидеть эффект от импортозамещения, могут уйти годы. Это слишком длинная перспектива для бизнеса, который живет в сверхбыстром темпе и вынужден обеспечивать доходность «здесь и сейчас».

Второй момент – взвешенность. В каждом случае необходимо оценивать, когда импорт является незаменимым, а когда нужно принимать непопулярные решения и вводить ограничения, чтобы поддержать украинских производителей.

«Найти компромисс и определить, какие товары должны подпадать под программу импортозамещения, – основная задача, которую должны решить чиновники и бизнес», – уверен Дмитрий Видсота.

В эпоху глобализации ни одна страна не сможет обойтись без защиты внутреннего рынка, и Украина также должна сделать этот шаг.