Сети уходят от налогообложения, вынуждая людей покупать электронный контент вместо программного обеспечения

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Телеграм-канал «Дон Кихот» опубликовал схему, которой пользуются ведущие сети по продаже электроники и бытовой техники – в частности, «Фокстрот» и «Комфи»

Об этом пишет издание Голос.UA

«Вы берете товар и обнаруживаете, что в чеке значится не только выбранный вами пылесос или смартфон – вторым товаром идет некое программное обеспечение к основной покупке. Напомним, согласно существующему законодательству, ПО не облагается налогом. Но на поверку к программному обеспечению как таковому эти товары не имеют никакого отношения. Речь идет об обычном контенте, который каждый из нас может получить бесплатно: электронных книгах рецептов, своде инструкций по эксплуатации и пр»,- указывается в материале.

Источник напоминает, что – согласно налоговой консультации, утвержденной приказом Минфина № 842 от 31.12.2020,- операция по предоставлению доступа к контенту, существующему в электронной форме не является поставкой программной продукции и подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке.

То есть, таким образом сетевики, маркируя контент как ПО, уходят от уплаты НДС и залезают в карман каждого своего покупателя, принуждая его к ненужному приобретению и заставляя за это платить на 5-20% больше, чем по факту стоит товар, делают выводы авторы материала. Кстати, доступ к такому контенту стоит в разных случаях по-разному и зависит от маржи товара: чем выше маржа, тем дороже доступ.

«В частности, ООО «САВ-Дистрибьюшн» ОКПО 35625082 («Фокстрот») при продаже товаров уходит от налогообложения НДС путем внесения в чек продажи доступа к контенту, существующему в электронной форме (приложение Patee recipes), которое можно легко скачать в интернете, причем бесплатно.

В свою очередь, ООО «Комфи Трейд»» ОКПО 36962487 («Комфи») при продаже товаров уходит от налогообложения НДС путем внесения в чек продажи доступа к контенту, существующему в электронной форме Comfy Helper (это помощник по начальному запуску и изучению всего ассортимента техники, которая реализуется в сети, а вовсе не инструкция к конкретному устройству).

«Таким образом, три последних года украинские потребители бытовой техники «подарили» только двум сетевикам – «Комфи» и «Фокстроту» — свыше 3,5 млрд грн, а госбюджет при этом недосчитался свыше 700 млн грн неуплаченного НДС. Будут ли реагировать одураченные потребители и государство в этой ситуации?» — акцентируют внимание и задаются вопросом авторы материала.