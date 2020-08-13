Цена на борщевой набор порадовала украинцев. Эксперты удивили дальнейшим прогнозом

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Борщевой набор сейчас обходится намного дешевле, чем годом ранее. Дальше - будет только дешеветь

Картошка, лук и капуста сейчас почти вдвое дешевле, чем в прошлом году. Популярные овощи, которые ранее побили ценовые рекорды, опустились до адекватного уровня. В начале лета стоимость продуктов питания в стране выросла в цене в сравнении с прошлым годом. Вместе с тем цена большинства овощей из борщевого набора значительно уменьшилась. Причина — хороший урожай, из-за которого на рынке появился избыток предложения от аграриев. В частности, прошлогодний ценовой рекордсмен, картофель, в этом году сильно подешевел. В результате, согласно данным Госстата, цена на овощи в прошлом месяце была на 15% ниже, чем в прошлом году, информирует enovosty.com/news.

Самый дешевый овощ из борщевого набора в этом году — капуста. Её стоимость неизменна уже два месяца — от 2,5 до 3,5 гривен за килограмм. Эта цена — критически низкая для украинских аграриев и в два раза ниже, чем в 2019 году.

Стоит отметить, что эксперты рынка предполагают, что цена на продукты борщевого набора в дальнейшем будет только падать. Такая тенденция будет наблюдаться на рынке в случае, если плохая дождливая погода не помешает собрать урожай.

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Вместе с тем, цена на сезонные фрукты из-за аномальной погоды в мае и июне намного выше, чем в этот же период в прошлом году. В 2020 их цена увеличилась на 33,7%. В частности, в этом месяце за украинские арбузы правят в три раза больше, чем в августе прошлого года. Их цена составила 5 гривен за килограмм. Согласно статистике Госстата, такая цена является рекордной за последние пять. В 2018 году на оптовых рынках за килограмм просили 3 гривны.