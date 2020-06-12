Экспортная экспансия на Ближний Восток и в Африку может стать спасением для украинской экономики в условиях глобального кризиса, — Андрей Длигач

Главная » Последние новости » Новости рынков » Экспортная экспансия на Ближний Восток и в Африку может стать спасением для украинской экономики в условиях глобального кризиса, - Андрей Длигач Экспортная экспансия на Ближний Восток и в Африку может стать спасением для украинской экономики в условиях глобального кризиса, - Андрей Длигач

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Украине необходимо смесnить свои экспортные ориентиры и расширить сферу своих интересов в сторону Африки и Ближнего Востока, поскольку это единственный регион мира, который растет даже несмотря на эпидемию и экономический кризис, демонстрируя средний рост больше 4% годовых, сообщил доктор экономических наук, стратег, и футуролог Андрей Длигач, отметив, что это огромным рынком и численностью населения в полтора миллиарда.

«Развитие сотрудничества с африканскими государствами должно стать одним из приоритетов внешней политики Украины», — сказал он, информирует enovosty.com/news.

Длигач полагает, что только поиск новых и перспективных рынков сбыта, в частности, в странах Африки и Ближнего Востока, поможет Украине не только существенного увеличить экспорт своей продукции, но и стать более привлекательной страной с точки зрения притока зарубежных инвестиций и роста благосостояния страны.

«Благодаря наличию высоко квалифицированного персонала, украинской логистике, инфраструктуры и опыта, Украине под силу создавать конкурентно способную продукцию для экспорта на африканский континент», — добавил эксперт.

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Андрей Длигач рекомендует обратить особое внимание на такие страны, как Танзания, Нигерия, Гана, Уганда, Эфиопия и целый ряд других стран данного региона.

«В целом, наша продукция может представлять интерес для 50 стран Северной и Западной Африки, из которых по меньшей мере двадцать могли бы стать для Украины сильными и надежными экономическими партнерами, – убежден Длигача.

По его словам, африканский континент интересен еще и тем, что Украина может предложить практически все, в чем испытывает потребность данный регион: технологии, образование, продукты, менеджмент, ИТ-технологии. Вместе с тем, сейчас в Украине учатся более 20 тыс. студентов из Африки. И Украина может видеть большее их количество.

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Наряду с этим, в большинстве стран данного региона не развернуты розничные сети, которые в Украине научились прекрасно развивать. Хорошие перспективы украинские экспортеры имеют в сфере производства оборудования и механизмы, а также ИТ-секторе.

Длигач уверен, что развитие сотрудничества с африканскими государствами должно стать одним из приоритетов внешней политики Украины. А на уровне первых лиц государства должна быть предоставлена максимальная поддержка и содействие отечественному бизнесу, который декларирует готовность выходить на новые рынки сбыта и наращивать свой экспортный потенциал в условиях нынешнего эпидемиологического и экономического кризиса.

«Украинской экономике будет достаточно, если такие страны как: Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия, Китай, Нигерия, Танзания и целый ряд других стран данного региона станут торговыми партнёрами для нашей страны. Этого более чем достаточно для того, чтобы в среднесрочной перспективе нарастить отечественный экспорт в пять и более раз, что, в свою очередь, приведет к тому, что мы сможем получить максимум через 10 лет уровень жизни как в нынешней Польше», — подчеркнул Длигач.

Почему путь к инвестициям и росту экономики для Украины пролегает через африканский континент, смотрите ниже в видео: