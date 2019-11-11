Александр Леонов рассказал о перспективах цен на газ для населения

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В Нафтогазе сообщили, что компания снизит цены на газ для населения за октябрь на 4,9%. В то же время, в октябре подорожал импортный газ, что может повлиять на стоимость газа в ноябре

С вопросом относительно влияния понижения цен на газ на покупательную способность населения и экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному политтехнологу, исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что теоретически оно должно немного ослабить давление по тарифам

«Но с другой стороны мы имеем заявление новоназначенного главы НКРЭКУ о том, что будут подняты цены на электроэнергию. И поэтому с этой точки зрения вряд ли произойдет серьезное влияние на ценообразование и очевидно, что одно скомпенсирует другое.

Но и более того, скорее всего, все таки Нафтогазу в будущем придется поднимать цены, потому что сейчас, возможно, это вызвано падением курса доллара. И таким образом есть возможность для того, чтобы действительно как-то объяснить такое снижение. Потому что МВФ, в принципе, требует противоположных вещей. Будут продолжаться переговоры и когда они войдут в финальную стадию, то все-таки цены будут расти. К сожалению, этого не избежать», — сообщает эксперт.

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