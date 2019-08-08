В НБУ сообщили, что Украине нужна новая программа сотрудничества с МВФ

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В НБУ сообщили, что Украине необходима новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ

В Национальном банке Украины сообщили, что Украине необходима новая программа сотрудничества с Международным Валютным Фондом на сумму 5-10 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Согласно информации, представленной НБУ, первая сумма транша по новой программе сотрудничества с МВФ в размере 2 млрд долл может быть отправлена в Украину уже до конца этого года. Аналогичные объемы траншей МВФ можно будет ожидать в 2020-2021 годах.

В НБУ считают, что обязательства Украины по новой программе вряд ли будут существенно отличаться от требований, представленных в предыдущих соглашениях.

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Напомним, международные инвесторы ожидают от Украины проведения земельной, судебной и антикоррупционной реформ. Кроме того, от правительства нашей страны ожидают проведения взвешенной фискальной политики и уменьшения доли просроченной кредиторской задолженности в банковской системе.