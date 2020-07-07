ЕС предоставил Украине транш в размере 11,5 млн евро

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ЕС предоставил Украине транш в размере 11,5 млн евро на поддержку развития системы государственного управления

Евросоюз предоставил Украине финансовую помощь в размере 11,5 млн евро на развитие государственного управления и увеличения уровня ее устойчивости и эффективности во время пандемии, информирует enovosty.com/news.

Председатель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил, что реформа системы госуправления является одной из самых важных реформ, проводимых в Украине. И поэтому Европейский Союз поддерживает усилия Украины в реализации государственных программ путем предоставления финансовой помощи и ознакомления с существующими успешными практиками

Матти Маасикас также отметил, что сейчас важно обеспечить соответствие основным стандартам публичного управления, прозрачности и повышение доверия бизнеса и граждан к государственным институтам, что должно способствовать быстрому восстановлению экономики после кризиса

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