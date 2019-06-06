РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

06.06.2019 г.
16:24В Нацбанке сохранили текущий размер учетной ставки и объяснили девальвацию гривны
11:39Украинский банк получит миллионы от ЕБРР
05.06.2019 г.
16:56Госбюджет Украины выполнен с профицитом 8,6 млрд грн
12:23Девальвация ускорилась: Доллар в Украине пробил психологическое дно
09:28Курс гривны решил не ждать осени: Что происходит с гривной и стоит ли паниковать
04.06.2019 г.
18:22Андрей Блинов рассказал о причинах и возможных последствиях увеличения курса доллара
12:33Украина получит меньше топлива из России. Как изменятся ценники на АЗС
Все финансовые новости

Аналитика

05.06.2019

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сутки на Донбассе оказались трагическими для украинцев, в Европе одобрили продление антироссийских санкций, а в Минске готовят новое перемирие, - такими ...
05.06.2019

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Украина может претендовать на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не ранее окончания избирательного процесса, ...
05.06.2019

Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок

Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Владимир Стельмах - банкир с многолетним опытом - руководил Национальным банком Украины дважды: в 2000-2002 гг. и в 2004-2010 гг. За время работы в НБУ ...

Последние новости

06.06.2019 г.
17:09 Германия хочет создать собственное гиперзвуковое оружие
16:54 В столице массовое "минирование" гипермаркетов, детсадов и больниц: идет проверка
16:29 13-летняя дочь Анджелины Джоли принимает лекарства для смены пола, - СМИ
16:24 В Нацбанке сохранили текущий размер учетной ставки и объяснили девальвацию гривны
16:17 Демократичный шопинг в киевском Караване: ТРЦ переформатируют в аутлет
15:53 В Украине повысятся цены на алкоголь
15:40 Определен основной признак нехватки витамина С в организме
15:11 Как китайские амбиции в Арктике "потеснят" Россию, - Злой Одессит
14:59 Правительство поставило точку в дискуссии о дате введения рынка электроэнергии, - Юрий Корольчук
14:50 "Метинвест" предупредил о возможных провокациях против компании
14:01 Из-за сериала «Чернобыль» в зону отчуждения массово ринулись иностранные туристы
13:56 Сотрудник больницы, виновный в убийстве 85 пациентов, получил второй пожизненный срок
13:32 Папа Римский внес правки в текст молитвы «Отче наш»
13:13 "Вынужден огорчить экс-президента": Известный журналист ответил на предложение Кучмы
13:09 СМИ: Сколько денег у Путина?
12:53 Кремль слишком рано обрадовался: Журналист разложил ситуацию по полочкам
12:50 Дети и убийцы: Портников о маньяках в РФ, которым никогда не приснятся убитые ими малыши
12:30 Ученые сообщили, как интернет влияет на мозг
12:28 Почему бедные: украинцы уклоняются от налогов и ничего не знают о деньгах
12:06 У Александра Усика отобрали еще один чемпионский титул
12:00 В торговой воне США и КНР проигравший уже определился. "Злой одессит" пояснил почему
11:58 Дефолт как лекарство: в правильной пропорции лечит, в неправильной - убивает, - Алексей Кущ
11:57 Сегодня православные христиане отмечают Вознесение Господне: история и традиции праздника
11:51 Избирательный кодекс в Украине: поддержат ли депутаты законопроект
11:39 Украинский банк получит миллионы от ЕБРР
11:33 Туск сообщил о первой поездке Зеленского в Брюссель
11:32 На "Азовстали" выводят из эксплуатации доменную печь №5
11:08 Украинцам придется заплатить за посылки. Когда ждать перемен и что важно знать
11:03 Ford из-за Brexit закрывает свой завод в Британии
10:46 Убийство ребенка под Киевом: Стало известно, почему не потребовали экспертиз на алкоголь и порох
10:45 Дело "Межигорья": В чем подозревают Виктора Ющенко?
10:44 В Раде приняли знаковое решение
10:35 Зеленский просил у Трампа новые вооружения
10:24 Зеленский озвучил условия вступления Украины в НАТО
10:21 Большие возможности и много оружия: Важные новости для Украины от Вашингтона
10:00 Решили "играть в долгую": Эксперт сказал, какое наказание грозит копам, убившим мальчика
09:53 На юге Украины будут проблемы с яблоками и черешней
09:50 В Киеве женщина провела неделю в квартире с мертвым сыном (ВИДЕО)
09:35 120 ПКР “Нептун”: много или мало, чтобы отправить на дно Черноморский флот РФ, - "Злой одессит"
09:17 Москва прокомментировала встречу Путина с Зеленским
08:56 В Украине начали существенно меньше экономить на субсидиях
08:52 "Пять серий не хватит": В РФ предложили мощные идеи для создателей сериала "Чернобыль"
08:49 У Филарета отметились громким заявлением о поместном соборе и ликвидации УПЦ (КП)
08:46 "Прогнали немножко их":Военные под Горловкой держат в страхе врага (ВИДЕО)
08:40 Стало известно об ужасной ситуации с медициной на оккупированной Луганщине
08:39 Ситуация на Донбассе обострилась: Украинец погиб, враг получил сильный ответ
08:35 Когда Путин отпустит украинских военнопленных
08:10 "Он гроссмейстер": Зеленский неподконтролен Коломойскому, - Филатов
05.06.2019 г.
22:30 Популярный напиток оказался смертельно опасным
22:00 Человечество может исчезнуть к 2050 году - ученые
21:20 В Украину будут поставлять недорогие авто из Кореи
20:58 В полиции рассказали шокирующие подробности смертельного ранения 5-летнего Кирилла Тлявова
20:18 Виктор Скаршевский рассказал о влиянии снижения цены на газ на бюджет домохозяйств
20:00 Уже через полгода жетонов в столичном метро не будет
19:36 В немецком цирке вместо животных выступают голограммы (ВИДЕО)
19:30 В киевском метро курсирует необычный поезд (ФОТО)
19:11 Более половины украинцев поддерживает новую Православную церковь Украины, - Епифаний
18:55 Инвесторы делают ставку на электромобили вместо традиционных авто - исследование
18:48 Associated Press: Зеленский призывает ужесточить санкции против России
18:41 Холодницкий вступает в дело о хищении 1,27 млрд на «Черкассыоблэнерго»
Все новости »

В Нацбанке сохранили текущий размер учетной ставки и объяснили девальвацию гривны

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Нацбанке сохранили текущий размер учетной ставки и объяснили девальвацию гривны
 
Печать Отправить на почту

 

 

Председатель НБУ Яков Смолий сообщил, что правление НБУ решило сохранить текущую учетную ставку на прежнем уровне — 17,5%

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что правление НБУ решило сохранить текущую учетную ставку на прежнем уровне — 17,5% годовых из-за роста инфляции, которая оказался выше, чем планировал регулятор, информирует enovosty.com/news.

Незапланированный рост инфляции обусловлен увеличением цен на некоторые виды овощей и топливо. Однако, по мнению аналитиков, во второй половине 2019 года негативное влияние этих факторов будет нивелировано поступлением на рынок овощей нового урожая и снижением стоимости энергоресурсов на мировом рынке.

В Нацбанке сохранили текущий размер учетной ставки и объяснили девальвацию гривны

Кроме того, на решение о сохранении текущей учетной ставки оказали влияние негативные тенденции на валютном рынке, которые провоцируют девальвацию национальной валюты и ухудшение ситуации на финансовых рынках.

Читайте: Нацбанк: Украинские банки снизили процентные ставки по депозитам

В НБУ сообщили, что основными причинами девальвации гривны стали заявления о возможном дефолте, замораживание процесса переговоров с МВФ о предоставлении кредитного транша, усиление финансовой нестабильности из-за судебных процессов.

В Нацбанке сохранили текущий размер учетной ставки и объяснили девальвацию гривны

Несмотря на то, что в Нацбанке надеются на стабилизацию курса гривны и уменьшение темпов инфляции, аналитики подчеркивают, что достигаться все это будет гораздо сложнее без кредитной поддержки МВФ.

Также в Нацбанке напомнили об основных внешних угрозах, которым подвергается экономика Украины. К ним относятся рецессия мировой экономики, сохранение геополитического напряжения, уменьшение цен на сырьевых рынках, военный конфликт на востоке Украины.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 47

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Зеленский рассказал о судьбе нынешних министров
Это опасная ловушка: Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук
Усиливать и помогать: Вакарчук будет контролировать Зеленского
Зеленский рассказал о судьбе нынешних министров"Это опасная ловушка": Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук"Усиливать и помогать": Вакарчук будет контролировать Зеленского
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и "развязанные руки" НАБУ
Анбандлинг «Нафтогаза»: как поделить и себя не обделить?
Все статьи


Читайте также

Курс гривны решил не ждать осени: Что происходит с гривной и стоит ли паниковать
 Нацбанк: Украинские банки снизили процентные ставки по депозитам
Нацбанк назвал риски, способные повлиять на курс гривны
 Как украинцам получать пенсию в размере 15 тыс. грн
В Украине резко возросла стоимость пикника
 Рядом с Грецией и Испанией: "Несчастная" экономика Украины угодила в антирейтинг
Стало известно, когда курс гривны свалится вниз
 Половина средств, зарабатываемых украинцами, тратится на продукты питания, - Алексей Дорошенко

Армия

Снайперская винтовка «Форт-301»
Самолет бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer (США)
Самолет истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle (США)
Управляемый артиллерийский снаряд «Квитнык-Е»
Вся армия    >>

Персоны

Вагит
АЛЕКПЕРОВ
Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир
ПАНИОТТО
Александр
ДАНИЛЮК
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




Экономические вызовы для новой президентской администрации


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Исторические фотографии в цвете

Все фото »

 