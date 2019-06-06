В Нацбанке сохранили текущий размер учетной ставки и объяснили девальвацию гривны

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Председатель НБУ Яков Смолий сообщил, что правление НБУ решило сохранить текущую учетную ставку на прежнем уровне — 17,5%

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что правление НБУ решило сохранить текущую учетную ставку на прежнем уровне — 17,5% годовых из-за роста инфляции, которая оказался выше, чем планировал регулятор, информирует enovosty.com/news.

Незапланированный рост инфляции обусловлен увеличением цен на некоторые виды овощей и топливо. Однако, по мнению аналитиков, во второй половине 2019 года негативное влияние этих факторов будет нивелировано поступлением на рынок овощей нового урожая и снижением стоимости энергоресурсов на мировом рынке.

Кроме того, на решение о сохранении текущей учетной ставки оказали влияние негативные тенденции на валютном рынке, которые провоцируют девальвацию национальной валюты и ухудшение ситуации на финансовых рынках.

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В НБУ сообщили, что основными причинами девальвации гривны стали заявления о возможном дефолте, замораживание процесса переговоров с МВФ о предоставлении кредитного транша, усиление финансовой нестабильности из-за судебных процессов.

Несмотря на то, что в Нацбанке надеются на стабилизацию курса гривны и уменьшение темпов инфляции, аналитики подчеркивают, что достигаться все это будет гораздо сложнее без кредитной поддержки МВФ.

Также в Нацбанке напомнили об основных внешних угрозах, которым подвергается экономика Украины. К ним относятся рецессия мировой экономики, сохранение геополитического напряжения, уменьшение цен на сырьевых рынках, военный конфликт на востоке Украины.