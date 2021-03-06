Точная дата следующего транша МВФ неизветна, но переговоры продолжаются, — Гетманцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Точная дата следующего транша МВФ неизветна, но переговоры продолжаются, - Гетманцев (ВИДЕО) Точная дата следующего транша МВФ неизветна, но переговоры продолжаются, - Гетманцев (ВИДЕО)

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Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что для международных инвесторов является веским сигналом для сотрудничества и инвестирования в экономику страны, а также на какой размер транша МВФ может расчитывать Украина.

Об этом сообщает собкор «Экономических новостей» в Верховной Раде Украины, информирует enovosty.com/news.

Гетманцев убеждён, что продолжение переговорного процесса с МВФ, а также следующий визит миссии в Украину — это важный сигнал для международных инвесторов, которые заинтересованы в покупке украинских ценных бумаг и евробондов.

На вопрос журналистов относительно размера очередного транша, Гетманцев отметил: «изначально оговаривалась сумма 5 млрд долларов. Мы уже получили 2,1 млрд долларов и, вероятно, будет обсуждаться остаток заявленной суммы, которую мы недополучили. Хотя мы не можем говорить исключительно об арифметических подсчетах, поскольку сумма и сроки предоставления транша, на сегодняшний день, — это предмет обсуждения», — рассказал нардеп.

Кроме того Гетманцев упомянул и о повышении учетной ставки НБУ до 6,5 % годовых, отметив, что это абсолютно мотивированная позиция Регулятора, поблагодарив руководство НБУ за то, что учетная ставка не была поднята чрезмерно высоко, несмотря на то что для данного шага были весьма веские основания в виде увеличения темпов инфляции на уровне 6.1% за январь, и порядка 7% — за февраль текущего года.

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На вопрос о том, какой должна быть справедливая учетная ставка НБУ, учитывая нынешний рост инфляции, Гетманцев пояснил на примере кредитования.

«Инфляция и учетная ставка — это связанные вещи. Эффективная ставка кредитования — это когда вы берёте кредит в гривне. Например, под 8% и отнимаете от него инфляцию. Если инфляция 6% , то вы, фактически, заплатите по этому кредиту 2%. Таким образом инфляция влияет на учетную ставку», — подытожил нардеп.

Напомним, НБУ в четверг повысил учетную ставку до 6,5% годовых.

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Решение было вполне ожидаемое после данных о росте потребительской инфляции до 6,1% в годовом выражении.

Как сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий «Повышение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели 5% в условиях восстановления украинской и мировой экономики».

Для поддержания макроэкономической стабильности, учетная ставка не может длительное время оставаться ниже уровня потребительской инфляции.

Ранее НБУ установил учетную ставку на историческом минимуме в 6% годовых в 22 января 2020. На этом уровне учетная ставка оставалась больше года.