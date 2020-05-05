Украина получит от Мирового банка 150 млн долл

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Украина получит от Мирового банка 150 млн долл для финансирования проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины»

Украина получит от Всемирного банка 150 млн долл. Соответствующее решение 30 апреля 2020 принял Совет директоров банка. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, информирует enovosty.com/news.

Средства будут направлены на дополнительное финансирование проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который реализуется в Украине при поддержке Всемирного банка с 2014 года, и будут использованы для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.

Также 50 млн долл будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19. Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

«Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышения их адресности», — сказал исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер. Привлеченные средства планируется использовать в 2020-2022 годах.

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