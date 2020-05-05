На инфляцию в стране существенное влияние оказывают мировые цены, — Алексей Дорошенко

Главная » Последние новости » Финансовые новости » На инфляцию в стране существенное влияние оказывают мировые цены, - Алексей Дорошенко На инфляцию в стране существенное влияние оказывают мировые цены, - Алексей Дорошенко

Закрыть Отправить

В Нацбанке прогнозируют инфляцию на уровне 5-6% в 2020-2022 гг.

С вопросом относительно реалистичности данных прогнозов для продуктов питания “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру ЮФ PROXIMA Алексею Дорошенко, информирует enovosty.com/news.

Алексей Дорошенко сообщает, что прогноз планирования сейчас снижается

«Если раньше можно было планировать на годы и десятилетия, то на сегодня горизонт планирования очень сильно упал. Он составляет несколько недель. Напомню, что Кабинет министров определил среднегодовой курс доллара на этот год в размере 22,5 грн/долл, а на следующий же день Национальный банк с 28,2 грн/долл опустил до 27,5 грн/долл. А сейчас мы видим, что курс опустился еще ниже и он составляет менее 27 грн/долл. Это говорит о том, что даже государство не может планировать базовые параметры. Поэтому когда мы говорим об инфляции, то в нашей стране инфляция складывается их двух составляющих: цены на энергоресурсы и продукты.

Продукты долгое время были номер один в этом уравнении. Но в 2018 году на первое место вышли энергоресурсы. Если мы говорим о продуктах питания, то сейчас мы не понимаем одного ключевого фактора, который раньше всегда можно было четко понять. А именно, какие будут мировые цены на зерно или некоторые другие продукты питания. Сейчас не дают это понять и климатические условия, поскольку сейчас настолько большая засуха и настолько непрогнозируемый спрос на продукты питания, что непонятно какая будет цена», — говорит Алексей Дорошенко

Читайте: Эксперт рассказал, какой должна быть зарплата чиновника