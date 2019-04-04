Половина средств, зарабатываемых украинцами, тратится на продукты питания, — Алексей Дорошенко

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Согласно данным Госстата, практически все заработанные средства украинцы тратят на питание. В 2018 году около 40,9% семейного бюджета украинцы потратили на продукты питания, что составляет 994 миллиарда гривен, в то время как в 2017 году этот показатель был 817 миллиардов гривен.

С вопросом о влиянии увеличения расходов украинцев на питание на уровень производства продуктов питания “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Алексею Дорошенко, информирует enovosty.com/news.

Алексей Дорошенко сообщает, что доля расходов украинских домохозяйств в затратах последних годов составляет фактически один и тот же процент, варьирующийся в пределах 1-2%.

«Если добавить к продуктам питания еще алкоголь и табак, то украинцы начиная с 2012 года тратят в среднем около 47-52%. То есть практически половина средств, зарабатываемых украинцами, тратится на то, чтобы поесть, выпить и немного покурить.

По данным иностранных источников, доля затрат украинцев на продукты питания без учета затрат на табак и алкоголь составляет немного менее 36%», — говорит Алексей Дорошенко.

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Относительно влияния доходов населения на производство продуктов питания, то эксперт сообщает, что в связи с несоответствием роста дохода населения и инфляцией уровень производства продуктов питания падает.

«Когда мы наблюдаем, что доходы пенсионеров растут более чем в два раза медленнее уровня инфляции, то мы видим, что по основным показателям производства продуктов питания производство падает.

Производство у нас падает даже по хлебу. Например, прошлый год показал падение производства хлеба на 10%. Данная тенденция наблюдалась не только в прошлом году, но и в позапрошлом году также. Поэтому, естественно, чем меньше денег у людей, тем меньше они могут потратить на продукты питания. И чем больше растут цены, тем больше люди тратят на продукты питания, потому что это является основой существования.

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В 2019 году планируется такой рост доходов, который будет превышать инфляцию. То есть инфляция, по прогнозам, должна составить около 8%, то рост доходов по всем категориям планируется больше. Но все равно мы будем продолжать тратить средства на продукты питания ровно столько же. Просто будем лучше питаться, то есть более разнообразно, более качественно и более безопасно. Однако на продукты питания, к сожалению, будем продолжать тратить в разы больше, чем европейцы», — сообщает эксперт.