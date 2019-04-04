Половина средств, зарабатываемых украинцами, тратится на продукты питания, — Алексей Дорошенко

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

04.04.2019 г.
20:42Половина средств, зарабатываемых украинцами, тратится на продукты питания, - Алексей Дорошенко
19:41НБУ обязал банки формировать буфер консервации капитала на случай экономического кризиса
12:00В Украине изменились правила открытия банковских счетов
10:29Есть риски: Украина наращивает бюджетный дефицит из-за крепкой гривны
03.04.2019 г.
10:00Девальвация гривны сместится на лето. Почему и как провалится курс?
02.04.2019 г.
20:53Украинцам пересчитают все выплаты: как и кто разбогатеет
16:43В агросекторе зарплаты выросли на 24,7%, – Минагрополитики
Все финансовые новости

Аналитика

03.04.2019

Итоги дня: Жесткая месть за "Ведьму" и "Деда", защита Черного моря и снижение цены на газ

Итоги дня: Жесткая месть за Ведьму и Деда, защита Черного моря и снижение цены на газ
Украинские военные отомстили за смерть своих героев, "Нафтогаз" отчитался о снижении цены на газ, НАТО готовит меры в защиту судов Украины в Азовском ...
02.04.2019

Итоги дня: Курс Украины после выборов, урок для Путина и кровавые бои на Донбассе

Итоги дня: Курс Украины после выборов, урок для Путина и кровавые бои на Донбассе
ЦИК почти досчитал все голоса, боевики на Донбассе десять раз обстреляли позиции украинских защитников, а глава МИД Павел Климкин рассказал о курсе Украины ...
01.04.2019

Выборы 2019: первоапрельская шутка или реальный "Слуга народа"?

Выборы 2019: первоапрельская шутка или реальный Слуга народа?
В минувшие выходные в Украине прошел первый тур президентских выборов. Официальные результаты волеизъявления Центризбирком (ЦИК) планирует объявить до ...

Последние новости

04.04.2019 г.
22:30 Испытания пилотируемого корабля "Boeing Starliner" снова перенесли
22:00 ТОП-3 самых полезных круп
21:20 На Киевщине маньяк в медицинской маске нападал на женщин
21:08 "Есть время подумать": у Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о независимом арбитре
20:57 Зеленский предложил Тимошенко стать независимым арбитром на его дебатах с Порошенко (ВИДЕО)
20:42 Половина средств, зарабатываемых украинцами, тратится на продукты питания, - Алексей Дорошенко
20:40 Одну из улиц столицы переименовали в честь Маккейна
20:21 В Украине подорожали мясо и овощи
20:15 СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, специализировавшейся на рэкете (ВИДЕО)
20:00 Австралийцы планируют добывать воду на Луне
19:41 НБУ обязал банки формировать буфер консервации капитала на случай экономического кризиса
19:30 Создан реестр домашних животных
19:12 Молодое поколение россиян мечтает эмигрировать из страны из-за стагнации экономики
19:00 Создан компьютерный вирус, меняющий результаты МРТ: врачи бессильны
18:51 Reuters: Помпео призвал НАТО укрепить альянс для противостояния новым угрозам со стороны России
18:29 Зеленский отказался сдавать анализы в Олимпийском
18:24 У Порошенко признались, как хотели "извиниться" за "марионетку Коломойского"
18:17 Европарламент одобрил безвиз с Великобританией после Brexit
18:03 В России закрываются три завода Ford: работникам предложили уволиться добровольно
17:58 В БПП подсчитали стоимость дебатов Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский"
17:44 Польская Православная Церковь признала независимость украинской церкви
17:38 "Северный поток-2" под угрозой?: Газовую директиву ЕС распространили на российский газопровод
17:21 В Кремле занервничали: Москва боится Зеленского, поскольку он - реформатор
17:12 Военный эксперт дал прогноз, что ждет Донбасс и Крым после выборов (ВИДЕО)
16:52 Ученые спрогнозировали появление лесов в Антарктиде
16:34 "Вон из Венесуэлы!": США готовы сделать все необходимое, чтобы заставить уйти российских военных
16:11 "В войне ты или проиграешь, или выиграешь": Зеленский рассказал, как можно победить в войне на Донбассе
16:01 В Киеве на улице нашли сумку с младенцем
15:52 "Наша власть пытается и вас купить?": В Google без объяснения причин заблокировали аккаунт Зеленского
15:31 Корабли ВМС НАТО на постоянной основе будут заходить в порты Украины, - Полторак (ВИДЕО)
15:12 Фильм "Капитан Марвел" заработал рекордную суму денег
15:10 В Одесской области проведут очередные испытания ракетных систем, - Злой Одессит
14:45 Определено главное правило качественного сна
14:36 Гриценко больше никогда не будет баллотироваться в президенты
13:39 Витамин В12 способен бороться с болезнью Паркинсона,- ученые
13:36 На Тернопольщине во время сжигания мусора загорелась женщина
13:31 В США паника — подорожали авокадо из Мексики
13:31 Почему цена на первую украинскую ягоду ежегодно может снижаться
13:07 День Василия Солнечного: главные приметы сегодняшнего праздника
13:05 Кущ рассказал, что ждет украинскую экономику
13:01 Twitter забанил рекламу МВД Франции из-за закона о фейках
12:54 Стало известно, к чему приводит зависимость от смартфона
12:47 В Польше построят самый глубокий бассейн в мире (фото)
12:02 NASA: Астронавт запечатлел необычные круглые облака над Землей
12:00 В Украине изменились правила открытия банковских счетов
11:44 Путин хочет восстановить авиасообщение с Украиной
11:39 SpaceX испытала двигатель для нового космического корабля (ВИДЕО)
11:21 В Хмельницком создадут первый Интермодальный хаб такой как в Италии
10:50 Украинцы перевели из Польши более 3,6 млрд
10:29 Есть риски: Украина наращивает бюджетный дефицит из-за крепкой гривны
10:17 Путин шантажирует Украину на €2,3 миллиарда
10:11 В Украине испытают мощнейшие ракетные системы
09:39 Британская авиация перехватила бомбардировщики РФ
09:17 Все голоса посчитаны: Как проголосовала страна
09:08 США создает систему для выявления гиперзвуковых ракет РФ
09:07 Чего на самом деле украинцы ожидают увидеть на дебатах
08:58 Страсти вокруг дебатов: В МВД ответили на предложение Зеленского
08:45 В России предупредили о планах Путина после выборов украинского президента
08:45 Силы АТО уничтожили боевую машину оккупантов на Донбассе
08:28 СМИ: Россия скрывает местонахождение Путина
Все новости »

Половина средств, зарабатываемых украинцами, тратится на продукты питания, — Алексей Дорошенко

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Половина средств, зарабатываемых украинцами, тратится на продукты питания, - Алексей Дорошенко
 
Печать Отправить на почту

 

 

Согласно данным Госстата, практически все заработанные средства украинцы тратят на питание. В 2018 году около 40,9% семейного бюджета украинцы потратили на продукты питания, что составляет 994 миллиарда гривен, в то время как в 2017 году этот показатель был 817 миллиардов гривен.

С вопросом о влиянии увеличения расходов украинцев на питание на уровень производства продуктов питания “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Алексею Дорошенко, информирует enovosty.com/news.

Алексей Дорошенко сообщает, что доля расходов украинских домохозяйств в затратах последних годов составляет фактически один и тот же процент, варьирующийся в пределах 1-2%.

«Если добавить к продуктам питания еще алкоголь и табак, то украинцы начиная с 2012 года тратят в среднем около 47-52%. То есть практически половина средств, зарабатываемых украинцами, тратится на то, чтобы поесть, выпить и немного покурить.

По данным иностранных источников, доля затрат украинцев на продукты питания без учета затрат на табак и алкоголь составляет немного менее 36%», — говорит Алексей Дорошенко.

Читайте: "Бомжи, пьяницы и безработные": Соратник Стрелкова рассказал о захвате Славянска и пьяницах среди боевиков

Относительно влияния доходов населения на производство продуктов питания, то эксперт сообщает, что в связи с несоответствием роста дохода населения и инфляцией уровень производства продуктов питания падает.

«Когда мы наблюдаем, что доходы пенсионеров растут более чем в два раза медленнее уровня инфляции, то мы видим, что по основным показателям производства продуктов питания производство падает.

Производство у нас падает даже по хлебу. Например, прошлый год показал падение производства хлеба на 10%. Данная тенденция наблюдалась не только в прошлом году, но и в позапрошлом году также. Поэтому, естественно, чем меньше денег у людей, тем меньше они могут потратить на продукты питания. И чем больше растут цены, тем больше люди тратят на продукты питания, потому что это является основой существования.

Читайте: Борщевая инфляция в семь раз выше официальной, - экономист

В 2019 году планируется такой рост доходов, который будет превышать инфляцию. То есть инфляция, по прогнозам, должна составить около 8%, то рост доходов по всем категориям планируется больше. Но все равно мы будем продолжать тратить средства на продукты питания ровно столько же. Просто будем лучше питаться, то есть более разнообразно, более качественно и более безопасно. Однако на продукты питания, к сожалению, будем продолжать тратить в разы больше, чем европейцы», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 128

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Есть время подумать: у Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о независимом арбитре
Зеленский предложил Тимошенко стать независимым арбитром на его дебатах с Порошенко (ВИДЕО)
Наша власть пытается и вас купить?: В Google без объяснения причин заблокировали аккаунт Зеленского
"Есть время подумать": у Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о независимом арбитреЗеленский предложил Тимошенко стать независимым арбитром на его дебатах с Порошенко (ВИДЕО)"Наша власть пытается и вас купить?": В Google без объяснения причин заблокировали аккаунт Зеленского
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Жесткая месть за "Ведьму" и "Деда", защита Черного моря и снижение цены на газ
Итоги дня: Курс Украины после выборов, урок для Путина и кровавые бои на Донбассе
Выборы 2019: первоапрельская шутка или реальный "Слуга народа"?
Итоги дня: Послевкусие выборов, конец "дружбы" с РФ и финансовые дела украинцев
Итоги дня: Провал дебатов за шаг до выборов, "план Б" Нафтогаза новый удар по РФ
«Ну что, сынку, обскакали нас ляхи?!» Почему наши граждане массово едут в Польшу на заработки
Итоги дня: Темные дела Манафорта и Януковича, игра мускулами РФ и боевой глаз ВСУ
Итоги дня: ВакарчукVSЗеленский, жесткий ультиматум Путину и удар Дании по "Газпрому"
Итоги дня: "Золотой" паспорт, генеральная уборка Facebook и удар по банкам от Apple
Монетизация субсидий: предвыборная технология или экономическая необходимость?
Все статьи


Читайте также

В Украине подорожали мясо и овощи
 "Бомжи, пьяницы и безработные": Соратник Стрелкова рассказал о захвате Славянска и пьяницах среди боевиков
Британские ученые изобрели алкоголь, не вызывающий интоксикацию
 В Украине каждый второй продукт является или контрафактным или фальсифицированным, - эксперт
Украинец придумал алкоголь, который не отображается на алкотестере
 Грядет рост цен: Как изменятся ценники на гречке, сахаре и хлебе
Алкоголь не спасает: Супрун рассказала, как недосып может загнать человека в замкнутый круг
 Главное - не бушевать: Кабмин разрешил чиновникам ходить на работу выпившими

Армия

Автоматизированная система управления 73Н6 «Байкал-1»
Беспилотный летательный аппарат «Беркут»
Самолет бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress (США)
Вертолет KAI Surion (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Виктор
ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Виталий
ГАЙДУК
Яков
ВАРИЧЕВ
Олег
СЕНЦОВ
Все персоны    >>

Публикации

Глава Ассоциации авторских прав Грузии замешан в агрессии против Украины?

Кремль поддерживает свободу пиратства, - Виталий Портников

Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави
Святослав Вакарчук

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения

Новая сеть почтоматов InBox открыла франшизу

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Карпаты с высоты птичьего полета

Все фото »

 