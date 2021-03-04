Нацбанк возглавил Гелетий

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На период отпуска Кирилла Шевченко НБУ временно возглавил Юрий Гелетий

На период отпуска главы НБУ Кирилла Шевченко обязанности главы регулятора временно исполняет его заместитель Юрий Гелетий. Об этом директорка департамента коммуникаций НБУ Галина Калачева сообщила во время брифинга по вопросам монетарной политики, информирует enovosty.com/news.

Она отметила, что Кирилл Шевченко «находится в плановом короткой отпуске, вернется к исполнению своих обязанностей после выходных. Исполняющим обязанности председателя Национального банка сейчас является Юрий Гелетий «.

Гелетий является заместителем главы НБУ с 22 июля. Его кандидатуру предложил новый глава НБУ Кирилл Шевченко. С октября 2015 году до июля 2018 Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг. С июля 2018 работал в должности заместителя министра финансов.