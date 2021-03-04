Нацбанк возглавил Гелетий

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

04.03.2021 г.
18:28Нацбанк возглавил Гелетий
03.03.2021 г.
18:49Минцифры презентует новую важную функцию в «Дії»
17:36На украинский рынок выходит новая платежная система
02.03.2021 г.
17:26Платежный баланс Украины сведен с дефицитом
09:09Украина перевыполнила план поступлений в бюджет, - Минфин
01.03.2021 г.
19:19США предоставят Украине $125 млн
11:57Мир переходит на электронные валюты: что будет с долларом
Все финансовые новости

Аналитика

02.03.2021

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
На протяжении всей своей истории Израиль развивался в чрезвычайно тяжелых геополитических условиях. Это вынудило страну разработать уникальные модели ...
01.03.2021

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и бомбы СНБО
В Украине с опозданием началась массовая вакцинация, СНБО ввели санкции против телеканалов Медведчука, а суд приговорил Стерненко к семи годам лишения ...
26.02.2021

Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев

Законопроект О системе общественного здоровья: будут ли насильно вакцинировать украинцев
К числу различных видов дискриминации вскоре может добавиться еще одна - по признаку отсутствия одной или нескольких вакцинаций. Мало того, что эту норму ...

Последние новости

04.03.2021 г.
23:15 Минобразования будет следить за выпускниками вузов. В Украине запускают специальную программу
23:06 Страны ОПЕК+ оставили уровень добычи нефти на прежнем уровне, - Associated Press
23:01 Украинских водителей могут обязать снова сдавать на права
22:58 В столице у маршрутки на ходу отлетело колесо
22:00 Компания Hyundai показала свой самый дешевый кроссовер (ФОТО)
21:59 Минцифры разработает собственные защищенные смартфоны
21:38 В Бахрейне COVID-19 поразил экипаж военных кораблей ВМС США, - Fox News
20:58 Послы G7 сделали заявление по энергорынку Украины
20:47 Во Франции фермеры массово заканчивают жизнь самоубийством, - Reuters
19:58 В Украине отменили бумажные трудовые книжки
19:24 Топ-10 самых надежных авто
19:23 В Украине возобновляется конкурсный отбор на госслужбу
18:59 В Украине ввели в действие решение СНБО по двойному гражданству
18:57 В Раду внесут законопроект о легализации огнестрельного оружия - Монастырский
18:41 "Никакого совпадения с реальностью": в Украине воссоздали настоящее лицо Ярослава Мудрого (ФОТО)
18:40 Билл Гейтс рассказал, какая угроза нависла над человечеством кроме пандемии коронавируса
18:28 Нацбанк возглавил Гелетий
18:18 В Украине возможен локдаун, - Шмыгаль
17:58 Столтенберг сделал важное заявление по аннексии Крыма
17:38 В Виннице "герой парковки" избил мужчину из-за замечания (ВИДЕО)
17:37 Фото дня: Столичные спасатели устроили тренировку на легендарной "Мрие"
17:19 Сеть взорвали фото обновленной Tesla Model S (ФОТО)
16:48 Газопровод "Северный поток-2" грозит безопасности Восточной Европы, - Тарас Загородний
16:31 В Раде пытаются протащить закон, который позволит игорному бизнесу не платить налоги, - Тимошенко (ВИДЕО)
16:06 Кравчук рассказала, будут ли исключать Дубинского из партии «Слуга народа» на ближайшем съезде (ВИДЕО)
16:02 ВМС США разрабатывают гиперзвуковую ракету
15:56 В университете Сороса раскритиковали внесудебное закрытие оппозиционных каналов в Украине как нарушающее свободу СМИ
15:46 В законе об игорном бизнесе произошла правовая коллизия, - Кравчук (ВИДЕО)
15:27 Если Зеленский позволял себе шутки про Украину, премьер Словакии решил, что ему тоже можно, - Климпуш-Цинцадзе (ВИДЕО)
15:20 Украина втрое увеличила импорт красной рыбы: откуда везут?
15:05 Украинцы не хотят легализации оружия, - Гончаренко (ВИДЕО)
14:49 Даже если вам разрешат носить оружие, защитить себя вы не сможете, - Железняк (ВИДЕО)
14:40 Илон Маск построит в Техасе новый город
14:20 Минздрав Украины опроверг самые популярные мифы о вакцинации против COVID-19
14:00 В Офисе Президента Украины предложили создать механизм для анализа решений судов в отношении ветеранов войны и активистов
13:23 Принят законопроект против дискриминации по признаку пола в рекламе
13:20 В Украине повысили минимальную пенсию, но не для всех: кому положена прибавка
13:11 Россия посылает Украине четкий сигнал – теперь мы будем вас принуждать к миру силой, - мнение
12:28 Пора отказаться от угля: Генсек ООН назвал три этапа
12:20 В декабре наши ожидания по сотрудничеству с МВФ были более оптимистичны, - глава Минфина
12:13 Посол Британии прокомментировала дело Стерненко: "Судебная реформа все еще нужна Украине"
12:00 Компания Baykar в Турции приступила к разработке боевого дрона с искусственным интеллектом
11:45 Под Киевом обнаружили погибшего пятнистого оленя: подозревают переохлаждение
11:29 В Великобритании продают ядерный бункер с 56 спальнями
11:16 В Украине проверили субсидиантов и пенсионеров. Нашли миллионы нарушителей
11:12 WizCase заявила о бреши в системе Ringostat. В операторе настаивают — данные не утекли
10:45 "Не все зависело от денег": Разумков рассказал, почему украинцев начали так поздно вакцинировать
10:43 "Это вопрос обороноспособности": Рада рассмотрит вопрос национализации Мотор Сич, – Арахамия
10:13 Пандемия помогла людям накопить триллионы долларов. Это спасёт мировую экономику
09:29 В Словакии извинились перед Украиной за неудачную шутку премьера о Закарпатье
09:22 Россияне в Дубае хотят, чтобы с ними разговаривали по-русски, - журналист
09:05 Экспериментировать с концессией Львовского аэропорта - опасно, - нардеп Цимбалюк
08:57 В Украине могут отменить переход на «летнее» и «зимнее» время. Будет единое - "киевское"
08:50 Когда заробитчане могут рассчитывать как на украинскую, так и иностранную пенсию
08:40 В центре Киева блогер запустил полицейскому в лицо тарелку со сливками. Но убежать не смог (ВИДЕО)
08:35 Тупик очевиден. США и ЕС выкатили против России санкции, - Шевцова
Все новости »

Нацбанк возглавил Гелетий

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Нацбанк возглавил Гелетий
 
Печать Отправить на почту

 

 

На период отпуска Кирилла Шевченко НБУ временно возглавил Юрий Гелетий

На период отпуска главы НБУ Кирилла Шевченко обязанности главы регулятора временно исполняет его заместитель Юрий Гелетий. Об этом директорка департамента коммуникаций НБУ Галина Калачева сообщила во время брифинга по вопросам монетарной политики, информирует enovosty.com/news.

Она отметила, что Кирилл Шевченко «находится в плановом короткой отпуске, вернется к исполнению своих обязанностей после выходных. Исполняющим обязанности председателя Национального банка сейчас является Юрий Гелетий «.

Гелетий является заместителем главы НБУ с 22 июля. Его кандидатуру предложил новый глава НБУ Кирилл Шевченко. С октября 2015 году до июля 2018 Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг. С июля 2018 работал в должности заместителя министра финансов.


По материалам Экономическая правда
Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 438

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО
Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев
Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Технический «развод»: за что мы платим, покупая бытовую технику
Все статьи




Читайте также

Платежный баланс Украины сведен с дефицитом
 Украинцы переходят на электронные деньги
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, получая по 300 тыс. грн, прогуливает работу, а в офисе играет в теннис - сотрудники НБУ
 В Нацбанке назвали наиболее распространенные банкноты и монеты
Нацбанк рассказал, какие бумажные деньги исчезнут в этом году
 НБУ ввел антикризисные меры для банков на период локдауна
Стало известно, сколько в этом году украинцы потратили за рубежом
 В Украине набирают популярность безналичные расчеты (ИНФОГРАФИКА)

Армия

Бронетранспортер БТР-70
Двухкоординатная когерентно-импульсная РЛС кругового обзора «Дельта»
Беспилотный летательный аппарат Sperwer (Франция)
Бронеавтомобиль RAM-2000 (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Веревский
Андрей
Арьев
Владимир
Омелян

Владимир
Бальцерович
Лешек
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов (9020)

Курьез: пес притворился хромым, чтобы поддержать хозяина (ВИДЕО) (8966)

Япония спустила на воду фрегат нового поколения (ФОТО) (8581)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 